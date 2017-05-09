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Baja Rallisi Şehitler Adına Olacak

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Baja Rallisi Şehitler Adına Olacak
Bu yıl ikincisi yapılacak olan Yakın Karadeniz Baja Rallisi parkurları 15 Temmuz Şehitleri adına olacak.

Bu yıl ikincisi yapılacak olan Yakın Karadeniz Baja Rallisi parkurları 15 Temmuz Şehitleri adına olacak. 6-9 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Baja Rallisi için ilk toplantı Düzce Valiliğinde yapıldı.

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin destekleri ile Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen "Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi" nin 2. si için planlama ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. 2. Baja Rallisi için Valilik Makam Toplantı Salonunda Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve Motosiklet Federasyonu yetkilileri katıldı. Vali Dağlı toplantının amacı ve planlanacak süreç hakkında yaptığı konuşmasında şunları söyledi "İlkini geçen yıl yaptığımız Baja rallisinin ikincisini bu yıl 6-9 Temmuz tarihleri arasında yapacağız. Ralli bu yıl daha farklı olacak. Rallinin ilk günü için 15 Temmuz şehitleri anısına program yapılacak. Düzce Şehitleri anısına, Gölbaşı Özel Harekat Müdürümüz Şehit oldu bildiğiniz gibi onun anısına yapacağımız bir parkur var. Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok adına bir parkur olacak. 3. gün Ömer Halisdemir adına yapacağız. 4. günde 15 Temmuz Şehitleri köprüsünde şehit olan şehitlerimiz için yapacağımız parkur var. Allah onlardan razı olsun, belki biz de bu şekilde onları anmış oluruz diye düşünüyoruz."

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