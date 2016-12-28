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Bakalım Ne Olacak?

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ŞÜKRÜ KARAMAN

Yaklaşık altı milyon işçinin merakla beklediği yeni asgari ücret yarın belli olacak.

Bugüne değin üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın yapacağı dördüncü toplantıda 2017 yılında uygulanacak yeni ücreti saptayıp, kamuoyuna açıklayacak.

Her ne kadar asgari ücretli merakla beklese de onları sevindirecek bir kararın komisyondan çıkması zor görünüyor. Geçen yıl Hükümet ve Türk-İş temsilcilerinin oylarıyla ile yüzde 30 artış yapılan asgari ücret net bin 300 liraya yükseltilmişti.

Bu yıl, Hükümet  ve TİSK  temsilcilerinin oyları ile asgari ücrete daha az zam yapılması gündemde. Tahminler ücretteki artışın yüzde 4, 5, 6 aralığında olacağı yönünde. Merak edilen bir başka soru da ücretin bir yıllık mı ya da altışar aylık mı olacağı.

Malum, Türk-İş yeni ücretin net bin 600, DİSK net 2 bin lira olmasını isterken, TİSK ise sıfır zam öneriyor. Hayatın gerçeklerine oldukça aykırı olan sıfır zam mümkün değil.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) komisyona ağır işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyetini bin 668 lira olarak bildirdi.  Bu rakam Türk-İş’in talebinin de üzerinde. TÜİK, yaşam maliyetini orta ağır işlerde bin 485, hafif işlerde ise bin 379 lira olarak hesapladı.

Yine Türk-İş’in araştırmasına göre,dört kişilik bir ailenin açlık sınırını bin 432, bekar bir işçinin aylık yaşama maliyeti bin 761 lira. TÜİK ve Türk-İş’in hesaplamaları dikkate alındığında işçinin rahat edebileceği  ücretin DİSK’in talebi doğrultusunda net 2 bin lira olması gerekiyor.

Ne var ki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu genelde TÜİK’in önerdiği hesaplamaları dikkate almayarak ücreti belirliyor. Bu yıl da farklı bir şey olmayacak.

Oysa Türk-İş net asgari ücretin bin 600 liraya yükseltilmesini istiyor. Ancak bu talep bile komisyon tarafından ilgi görmeyecek, yeni ücret bunun da altında kalacak.

Tahminler yeni ücretin altışar aylık dilimler halinde net bin 350 ile bin 400 lira olacağı yönünde. Tabii ki bu rakamlar tahmin ve söylentiden ileri gitmiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu  yürürlükteki bin 300 liralık asgari ücretin az olduğunu açıklamış.  Bakan da yaşanan hayat pahallığı karşısında işçilerin feryadına hak vermiş.

Komisyon başkanı olarak Hükümeti, Başbakanı ikna ederek, yeni ücreti sendikaların talebi doğrultusunda belirleyebilirler. Ne var ki, 2017 Yılı Hükümet Programı’ndaki rakamlar buna olanak tanımıyor. Program bu yıl emekli, memur gibi asgari ücretliye de düşük oranlı zammı öngörüyor.

Bakan gerçeği dile getirse de bu yıl asgari ücrete yüksek zam mümkün değil.

Aslında sendikaların dile getirdiği gibi asgari ücret vergi dışı bırakılarak, çalışanın eline daha fazla ücret geçmesi sağlanabilir. Birçok ülkede ücret gelirlerinin önemli bölümünün vergiden muaf tutulması ya da ciddi oranlarda vergi indirimi yapılarak çalışan daha fazla para alabiliyor.

Türkiye’de halen uygulanmakta olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ)  aracılığı ile ücretlerin  önemli bir bölümünden vergi kesilmiyor.

Bakanlar Kurulu, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi ile tanınan “asgari geçim indirimi tutarını asgari ücretin brüt tutarına kadar yükseltme” yetkisini kullanarak, asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılabilir.

Ancak vergi gelirleri açısından Bakanlar Kurulu’nun tanınan bu yetkiyi kullanması mümkün değil.

Çünkü, gelir vergisinin üçte ikisini, ücreti ile geçinen dar gelirli işçi ve memur ödüyor. Yani vergi yükü emeği ile geçinenlerin sırtında. 

Aslında ülkemizde kazandıkları gelirin çok altında vergi ödeyen ya da hiç ödemeyen o kadar kişi var ki.  Vergi adaletsizliği de buradan kaynaklanıyor.

Bakalım yeni asgari ücret kaç lira olacak?

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