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Bakan Ağbal: “İhracatta Maliyetlerin Düşürülmesi Bağlamında Birçok Düzenleme Yapmalıyız”

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Bakan Ağbal: “İhracatta Maliyetlerin Düşürülmesi Bağlamında Birçok Düzenleme Yapmalıyız”
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ihracatta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla birçok düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ihracatta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla birçok düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti. Ağbal, Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde ise hızlandırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmeye başlandığını dile getirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 28. Vergi Haftası kapsamında düzenlenen "Vergi Uygulamalarında E-Dönüşüm Paneli'nin açılışında bir konuştu. Panelin açılış konuşmasını yapan Ağbal, İhracatta maliyetlerin düşürülmesi için bir çok düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ağbal, "ihracatta özellikle maliyetlerin düşürülmesi bağlamında birçok düzenleme yapmamız gerekiyor. Bunlar doğru. Bu anlamda bir miktar vergiden vazgeçiyoruz. Ama biz inanıyoruz ki bu vazgeçtiğimiz vergilere karşın ekonomide meydana gelen getirilen etki sayesinde bir taraftan ekonomi büyüyor. Vergi hasılasında önemli bir kayba da uğramıyoruz. Bundan önceki yıllarda yapmış olduğumuz düzenlemelerde de bunları gördük" dedi.

Oran indirimlerinin kayıtlılığa katkıda bulunduğunu belirten Ağbal, "Oran indirimleri orta ve uzun vade de bir gelir kaybına veya vergi hasılasında kaybına neden olmaktan öte tam tersine kayıt dışılığı aşağı çekti. Biz bu sayede gerçekten kayıtlılarda önemli katkı sağlamış olduk. Onun için bu ekonomiye odaklı mali politikasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Vergi Usül Kanunu Reformu ile ilgili düzenlemeyi Meclis'e getireceğiz"

Vergi Usül Kanunu Reformu ile ilgili düzenlemenin Meclis'e getirileceğini dile getiren Ağbal,"Önümüzdeki dönemde de başta gelir vergisi kanunu reformu olmak üzere inşallah Vergi Usül Kanunu Reformu ile ilgili düzenlemeyi de meclise getireceğiz. Yerine göre katma değer vergisi uygulaması yerli üretimi cezalandıran yerli üretim üzerinde maliyet oluşturan bir boyuta kavuştu. Yerine görev piyasada rekabet eşitsizliklerine neden olan bir vergi haline geldi. Birçok farklı faktör var onun için katma değer vergisi kanunu ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmayı başlattık" diye konuştu.

"KDV iadelerini hızlandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz"

Ağbal, Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde de bir takım düzenlemeler yapılacağını söyleyerek "KDV iadelerini hızlandıracak şekilde bir takım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan da KDV iadelerinin yapıldığı vergi dairesi organizasyon yapısını değiştiriyoruz. İstanbul'da ve Ankara'da kurduk. Önümüzdeki dönemde İzmir'de, Mersin'de, Kocaeli'nde, Kayseri'de, Denizli'de bu ihtisas merkezlerini açacağız. İleride küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz bakımından kağıt ortamında defter tutmayı da kaldırmak istiyoruz. Vatandaşımız kullanıcı dostu uygulamayla bütün vergiyle ilgili bilgilerini kendisi elektronik ortamda girsin. Hatta beyannamesini de sistem otomatikman üretsin. Gelir İdaresi Başkanlığımızın bir internet sitesi var. 2016 yılında 16.7 milyon kez tıklanmış. Şuanda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde olan internet vergi dairesi uygulamamızın kullanıcı sayısı 10 milyonu geçmiş durumda" şeklinde konuştu.

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