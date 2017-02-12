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Bakan Ağbal’dan Maç Yorumu

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Bakan Ağbal’dan Maç Yorumu
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane'de esnaf ve yatırımcılarla düzenlenen toplantıda ikinci devresini izlediği Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü maçını...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane'de esnaf ve yatırımcılarla düzenlenen toplantıda ikinci devresini izlediği Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında (GTSO) düzenlenen toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada kolay kolay maça gitmediğini ve futboldan da çok anlamadığını ifade eden Bakan Ağbal, "Ben isterim ki dostluk ve kardeşlik kazansın. Üzücü olan maçın devamı sürecince çokta kardeşliğe, dostluğa uygun düşemeyen bazı olaylar oldu. Bunlar beni ziyadesiyle üzdü. Çünkü spor, futbol normalde kardeşlik, dostluk ve özünde iyilik için vardır. Hiçbir şekilde bunu farklı bir noktaya götürmemek lazım" dedi.

Oynadığı oyunla Gümüşhanespor'un maçı kazandığını, MKE Ankaragücü takımının da olağanüstü bir gayret ve çaba gösterdiğini dile getiren Bakan Ağbal, "Ben buradan her iki kulüp oyuncularını da tebrik ediyorum. Ellerinden geldiğince gayret gösterip, centilmence sahada oyun sergilediler. Sonuç itibariyle ortaya netice çıktı. Lig devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Ankaragücü kulübüne de hemşehrisi olmaktan iftihar ettiğim Gümüşhane'ye de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakada Gümüşhanespor, en yakın rakibi MKE Ankaragücü'nün konuk etmiş, sahada meydana gelen olaylar nedeniyle 10 dakika uzatılan müsabakadan Gümüşhanespor 2-1 galip ayrılmış ve 18'i Gümüşhanesporlu olmak üzere toplam 19 taraftar da yaralanmıştı.

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