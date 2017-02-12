Bakan Ahmet Arslan, Kars-ardahan Bölge Barosunu Ziyaret Etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Ardahan Bölge Barosunu ziyaret etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Ardahan Bölge Barosunu ziyaret etti.

Bakan Arslan'ı Baro Başkanı Avukat İbrahim Baştimar ve baro avukatları karşıladı. Baştimar, Bakan Arslan'ın baroya yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kars Ardahan Bölge Baro Başkanı Avukat İbrahim Baştimar, "Sayın Bakanım, uzunca bir zaman sonra sizin Kars'tan Bakan çıkmanız bizi gerçekten onurlandırdı. Bizim hesabımız, planımız sizi Ankara'da ziyaret edip makamınızda tebrik etmekti. Fakat maalesef yoğunluktan dolayı olmadı. Baromuza hoş geldiniz. Kars Ardahan Bölge Barosu Avukatları olarak biz size başarılar diliyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Umarız ki uzun bir süredir her ne kadar telafi edilmeye çalışsa da bir nebze olsun o diğer bölgelerden geri kalmışlığımız bu Cazibe Merkezi ve benzeri girişimlerle inşallah telafi edilir, bizim beklentimiz bu, baromuzun beklentisi bu, Kars'ın beklentisi bu, Karslıların beklentisi bu. Size başarılar diliyoruz" dedi.

Bakan Arslan ise gönüllerin bir olduğunu ifade ederek, "Gerek Başkanım gerek Kars Ardahan Barosu yönetimi olarak bizi ziyaret etmek istediklerini, tebriklerini iletmek istediklerini söylediler. Fakat 15 Temmuz ne yazık ki herkesin programlarını alt üst etti. Dolayısıyla çok gecikince de biz sizin geldiğinizi, gelmiş olduğunuzu kabul ederek biz gelelim dedik. Dolayısıyla bu ziyareti bu vesile ile yaptık. Gönüllerimiz bir, sizin oraya gelmiş olmanız veya bizim buraya gelmiş olmamız bir şeyi değiştirmiyor, önemli olan hizmet etmek. Siz bulunduğunuz mecrada bölgeye hizmet ediyorsunuz, biz de elbette ki ülke geneli ile ilgili aldığımız bir sorumluluk var ama o sorumluluk çerçevesinde ilimize ve bölgemize düşen sorumluluğumuzun da bilinci ile hareket ediyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yine güzel bir tespitte bulundunuz. Tabi bizim bölgelerin gerçekten son dönemlerde iyi hizmet almasına rağmen tabi aynı zamanda başka bölgelerde hizmet alıyor. Hal böyle olunca da aradaki fark kapanmıyor diyen Arslan, "Bu Cazibe Merkezleri Programları ile birlikte inşallah bizim amacımız bu 23 ilin diğer bölgelerle arasındaki kalkınmışlık farkını azaltmak veya tamamen gidermek ama bugünden yarına olacak bir şey değil. İnşallah bu uygulama gerek bizlerin gayreti gerek bölgemiz iş adamlarının gayreti veya bu bölgeye gelebilecek iş adamlarının gayreti ile özellikle yatırıma, istihdama dönük olarak beklentilerimiz gerçekleşirse inşallah biz bu aradaki farkı kapatacağız. Çünkü Cazibe Merkezleri kapsamında epeyce avantajlar sunuyoruz. Geçmişte de birçok teşvikler verildi ama o teşvikin amacı başlangıçta yatırımı yaparken yardımcı olmak, sonra işletme döneminde yardımcı olmak ve işletme döneminde ürettiklerini de piyasaya pazarlayabilmek için ilave avantaj sağlayarak pazarlatmak ki burayla diğer bölgeler arasındaki o dezavantajı ortadan kaldırıp, buranın ürünlerini piyasaya sunabilir, dolayısıyla buradaki üretimi artırabilir hale gelelim. Bu konu ile ilgili epeyce bir yol aldık. Süreç başladı" şeklinde konuştu.

Bakan Arslan'ın Kars Ardahan Bölge Barosu ziyaretine Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın eşlik etti.