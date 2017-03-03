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Bakan Akdağ, Trabzon’dan Almanya’ya Seslendi

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Bakan Akdağ, Trabzon’dan Almanya’ya Seslendi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Trabzon'dan Almanya'ya seslenerek, "Ben Trabzon'dan Alman hükümeti ve yönetimine şunu açıkça soruyorum. Neden PKK teröristlerini...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Trabzon'dan Almanya'ya seslenerek, "Ben Trabzon'dan Alman hükümeti ve yönetimine şunu açıkça soruyorum. Neden PKK teröristlerini on yıllardır ülkenizde barındırıyorsunuz. Neden "o teröristleri bize verin "dediğimizde bize vermiyorsunuz?" dedi.

Bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, cuma namazını Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlara seslenen Bakan Akdağ, Almanya'ya tepki göstererek, "Nedir Almanların söylediği, tutuklanan bir gazeteciden bahsediyorlar. Almanya'da da çıkan bir gazetede yazan bir gazeteciden bahsediliyor. Hâlbuki bir insanın teröre yataklık yapması için onun sade vatandaş olması, herhangi bir mesleğe sahip olması bu arada gazeteci olması bu durumu fark ettirmez. Teröre destek olmuşsa olmuştur. Almanlara hava hoş. Almanya'da, Fransa'da bir bombalama olduğu zaman tüm ülkeleri ayağa kaldırıyor. Türkiye'de biz bu bela ve musibetle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Bir tek terör örgütü de değil" şeklinde konuştu.

Bu topraklar üzerinde gözü olanların, bu ülkeyi bölmeyi, parçalamayı isteyenlerin terör örgütlerine destek verdiğini belirten Bakan Akdağ, "Ben Trabzon'dan Alman hükümeti ve yönetimine şunu açıkça soruyorum. Neden PKK teröristlerini on yıllardır ülkenizde barındırıyorsunuz. Neden "o teröristleri bize verin "dediğimizde bize vermiyorsunuz? Neden onların finans sağlamasına müsaade ediyorsunuz?. Diyorlar ki bu ülkede bağımsız yargı var, yargı karar veriyor. Sizin yargınız yargı da bizim yargımız yargı değil mi kardeşim. İşte bu ve benzeri hadiseler 16 Nisan'ı bizler için önemli kılıyor. 16 Nisan Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağı tarihtir. Türkiye'nin çok daha güçlü olmak için, terörle mücadele çok daha kararlı ve seri hareket etmesini sağlamak, ülke ekonomisini kalkındırmak için yeni bir sisteme geçmek istiyoruz. Yeni bir sistem geliyor ve Türkiye'de 2 başlılık ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.

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