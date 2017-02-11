Bakan Akdağ’dan, Chp’ye “Darbe Şakşaksıcı”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP'yi "darbe şakşakçısı" olmakla suçladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP'yi "darbe şakşakçısı" olmakla suçladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzincan da AK Parti İl Danışma Meclis toplantısına katıldı.

Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen meclis toplantısına Bakan Akdağ'ın yanı sıra Erzincan AK Parti Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Erzincan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp, AK Parti Erzincan il teşkilat üyeleri katıldı.

Erzincan AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut'un selamlama konuşmasının ardından söz alan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine değindi.

Bakan Akdağ, konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlun'u eleştirerek, "Onlara göre millet bilmez. Onlara göre millet anlamaz. Bu beyefendiler yüksektedir. Haşa huzurlarında millet aşağıdadır. Onlar emredecekler. Onlar talimat verecekler. Millet onların istediğini seçmezse yapmazsa darbe yapacak, onlar da bu darbeye şakşak çekecekler. Bu darbenin arkasında duracaklar. Milleti dönüştürmek için mühendislik yapacaklar. Bu toplum mühendisliği ile millet dövüşecek. Kafalarının arkasındaki budur" diye konuştu.