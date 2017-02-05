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Bakan Akdağ'dan Ordu Büyükşehir'e övgü

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Bakan Akdağ'dan Ordu Büyükşehir'e övgü
Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Enver Bey’in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Ordu ilimize her gelişimde yaşanan değişim ve dönüşümü fark ediyorum" dedi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Enver Yılmaz, Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Genel Sekreter Bülent Civelek, OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Yıldırım ve üst yönetim kadrosu karşıladı. Başkan Enver Yılmaz, Bakan Akdağ’a ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemize ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıkta dönüşümün mimarı olan hükümetimizin bu alandaki hizmetinin mihmandarı Bakanımız olarak sizleri kutluyor ve teşekkür ediyoruz" dedi. 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, her gelişinde değişen ve gelişen bir Ordu gördüğünü söyleyerek Başkan Enver Yılmaz’ın şehri dönüştürmeye devam ettiğini ifade etti. Mecliste Başkan Yılmaz’la birlikte uzun yıllar çalıştıklarını hatırlatan Bakan Akdağ, "Enver Bey’in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Ordu ilimizde gözle görülür değişimler yaşanmakta. Bundan da çok mutlu oluyorum. AK Partimizin en önemli özelliklerinden biri de hükümet işlerini sürdürürken, belediyecilik bayrağını da en yüksekte tutmuş olmasıdır. Bunun en önemli etkenlerinden biri, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilikten gelmiş olmasıdır. Ülkemiz son 15 yıl içerisinde hızlı bir biçimde gelişiyor ve bu dönüşümü Ordu ilimizde de görüyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz, yüksek bir vizyonla şehri geliştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor" dedi.

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