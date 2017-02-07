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Bakan Akdağ’dan Teşekkür Telefonu

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Bakan Akdağ’dan Teşekkür Telefonu
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Diyarbakır Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda fenalaşan 4 aylık gebe kadını helikopter ambulansla ölümü göze alarak kurtaran...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Diyarbakır Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda fenalaşan 4 aylık gebe kadını helikopter ambulansla ölümü göze alarak kurtaran sağlık ekibini telefonla arayarak teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Akdağ, pisti olmayan, karla kaplı ve bir tarafı uçurum olan dağlık araziye iniş yapan Pilot Nedim Güngör'ü arayarak teşekkür etti. Akdağ, "Yaptığınız iş önemli bir iş. Biz çok önem veriyoruz. Hamile bir kadının kanamadan dolayı hayatını kaybetmesi hiç tahammül edebileceğimiz bir şey değil. Siz de arkadaşlarınızla başarıyla hastayı getirdiniz, ben de size ve arkadaşlarınıza teşekkür etmek için aradım. Siz bizim sağlık ailesinin bir ferdi olarak çalışıyorsunuz. Pilotsunuz ama yaptığınız iş sağlık hizmeti. Çok teşekkür ediyorum size ve ekibe Allah sağlık, afiyet versin" şeklinde konuştu.

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