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Bakan Akdağ’ı Şaşırtan Telefon

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Bakan Akdağ’ı Şaşırtan Telefon
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın basın açıklaması sırasında masadaki telefonlardan birinden gelen ses üzerine yaşadığı şaşkınlık ve sonrasındaki...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın basın açıklaması sırasında masadaki telefonlardan birinden gelen ses üzerine yaşadığı şaşkınlık ve sonrasındaki diyalog herkesi tebessüm ettirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği memleketi Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Basın açıklaması başlarken masada bulunan telefonlardan birinden gelen ses üzerine şaşıran Bakan Akdağ, telefonu eline alarak, "Buradan ses geliyor. Birisi konuşuyor" deyince telefonun sahibi gazeteci, "Efendim haber müdürümüz açıklamaları yazıyor. Siz konuşurken o haberi yazıyor. Canlı dinliyorlar" diye karşılık verdi. Bakan Akdağ bunun üzerine gülerek, "Teknolojiyi görüyor musun? Canlı dinliyorlar yani harika" dedi.

"CHP yöneticilerinin HDP ile kol kola vererek arkadan PKK'nın sufle verdiği bir takım yalanlarla bizim hiçbir işimiz yok"

Referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, "Türkiye'de bir rejim değişikliği yapılacağı yalanı var. Rejimimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. 1923'de buna karar verdik. Hiç değiştirmeye de niyetimiz yok. CHP yöneticilerinin HDP ile kol kola vererek arkadan PKK'nın sufle verdiği bir takım yalanlarla bizim hiçbir işimiz yok. Referandumlar alakalı olarak kimlerin hayır dediğine bakarsak meseleyi kolayca anlarız. Bunu konuştuğumuz zaman sakın CHP'ye oy veren değerli kardeşlerimiz üzülmesinler. Çünkü CHP yönetiminin ortaya koyduğu tavır doğrudan doğruya CHP seçmeninin tavrı anlamına gelmiyor. Bugün CHP'ye oy veren vatanperver hangi seçmen CHP'nin FETÖ'cülerle arkasına PKK'yı almış HDP ile aynı "hayır'ı vermesini ister. Meselenin bu tarafını çok iyi düşünmek lazım. Biz tabi ki de CHP'yi FETÖ ile özdeşleştirmiyoruz. Ama kimin kim ile yan yana durduğu, kimin kiminle hayır ya da evet diyeceği önemli değil mi?" şeklinde konuştu.

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