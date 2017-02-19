Bakan Arslan, Ak Partili Üyelerle Buluştu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Allah selamet versin Cumhurbaşkanımız bir dönem daha seçildi. 2024 yılına kadar gitti. Ondan...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Allah selamet versin Cumhurbaşkanımız bir dönem daha seçildi. 2024 yılına kadar gitti. Ondan sonra bu ülke tekrardan geçmişe mi dönecek? Bu ülkenin hedefleri büyük. Erişmek istediği liman belli, bu limana gitmek için çizdiği yol belli. Bu yolda başarılı olabilmesi tek merkezden yürütme olması lazım" dedi.

Birtakım etkinlik ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan öncelikle Eskişehir Valisi Azmi Çelik'i ziyaret etti. Valilikte anı defterini imzalayan Bakan Arslan daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir süre duran Bakan Arslan, ardından Porsuk Spor Salonunda düzenlenen "Odunpazarı Üye Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Burada AK Parti üyeleri buluşan Bakan Ahmet Arslan yaptığı konuşmada, halkın duası, milletin duası ve milletin desteğinin hiç bir şeyle ölçülemeyeceğini söyledi. Dünya ticaretini paylaşmaya alışmış ülkelerin Türkiye'nin pastadan pay almasını istemediklerini anlatan Arslan, "Gezi olaylarında ağaç kesiliyor diyorlardı. Bunun öyle olmadığını biz ispat ettik. Sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3'üncü havalimanı nedeniyle değiştirmek zorunda kaldığımız veya kestiğimiz ağaç 384 bindi. Büyük bir rakam. Buna karşılık iki projede diktiğimiz ağaç sayısı 10 milyon. Demek ki dertleri ağaç değilmiş. Gezi olaylarında pazarlık yaparken, "köprüden ve havalimanından vazgeçin, Yüksek Hızlı Trenden, İstanbul-İzmir Otoyolundan vazgeçin" diyorlardı. Niye bunu diyorlardı? Dünya ticaretini paylaşmaya alışmış ülkeler bir baktı ki, Recep Tayyip Erdoğan ekibi çok oluyor. Bir baktılar ki Türkiye çok oluyor. 50 yıldır, 100 yıldır alışılmış ticaret pastasına bir ortak çıkıyor. "Sen bize ortak olmazsın" dediler. Nasıl engelleyeceklerdi? Baktılar ki vatandaşın desteği ile her seçimde güçlü sonuçlar alıyoruz. Engellemenin yolu bu büyük projeleri durdurmaktan geçiyordu. Bu projeleri durdursaydılar, ülkenin ekonomisi büyümeyecek, ticareti büyümeyecek, dünya ticaretinden fazla pay almasın diye karşı çıkıyorlardı" dedi.

"Paçamızdan asılan olmasaydı 2023 hedeflerini bugün yakalamıştık"

Bakan Ahmet Arslan, vesayet odaklarının yapılan çalışmalara engel olduğunu ifade ederek, "2003 yılında tek başımıza 363 milletvekili ile meclise tek başımıza iktidar olarak geldik. Ülkeyi yöneteceğiz, bir baktık ki, vesayet odakları ortaya çıktı. Vesayet odakları "Bizim dediklerimizi yapmazsanız olmaz" dedi. Vesayet odaklarının ayaklarımıza taktığı prangalardan dolayı hızlı yürüyemez olduk. Vesayet odakları, paçamızdan asılanlar olmasaydı, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın aklındaki ki hız ile iş yapmış olsaydık 2023 hedeflerini bugün yakalamış olacaktık. Biz bugün 2035'leri konuşuyor olacaktık" diye konuştu.

"Türkiye'nin hedefleri büyük"

Türkiye'nin büyük hedeflerinin olduğunu hatırlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Halkın karşısına gidip, Cumhurbaşkanını seçtiğinden bu yana Cumhurbaşkanı ile Başbakan iyi anlaşıyorsa, birbirlerini tamamlıyorlarsa bundan sonra böyle olacak diye düşünmeyin. Allah selamet versin Cumhurbaşkanımız bir dönem daha seçildi. 2024 yılına kadar gitti. Ondan sonra bu ülke tekrardan geçmişe mi dönecek? Bu ülkenin hedefleri büyük. Erişmek istediği liman belli, bu limana gitmek için çizdiği yol belli. Bu yolda başarılı olabilmesi tek merkezden yürütme olması lazım. Vatandaş sandığa gittiğinde diyebilmesi lazım ki, "yüzde 50 oyla Cumhurbaşkanı seçiyorum, oda ertesi gün hükümetini kuruyor, bakanlarını oluşturuyor ve beni idare ediyor." Sonra beğenmedin 5 yıl sonra karşına geliyor, dersini veriyorsun" şeklinde konuştu.

"Bu gömlek bize dar geliyor"

Büyümek için hızlı yürünmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Arslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu gömlek bize dar geliyor. Bizim daha hızlı yürümemiz lazım. Bizim hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz millete hizmet etmek, memlekete hizmet etmek. coğrafyamıza hizmet. Hizmet etmek içinde daha da büyümemiz lazım. Yerimiz de saymamız lazım. Yerimizde sayarsak birileri paçamızdan aşağıya indirir. Yerimizde saymamak içinde diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı-Hükümet Sistemiyle bu anayasaya değişliği ile çok daha hızlı çok daha verimli bir yürütme oluşacaktır. Bununda yolu 16 Nisan'da gelen bu değişikliğin arkasında durmak ve "evet" demektir."

Bakan Arslan ve beraberindeki heyet, daha sonra Türkiye Lokomotiv ve Motor Sanayi A.Ş'yi (TÜLOMSAŞ) gezmek için programdan ayrıldı.