Bakan Arslan Eline Makas Aldı, Vatandaşın Saçını Kesti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta esnaf ziyareti sırasında girdiği berberde eline makas alarak bir vatandaşın saçını kesti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta esnaf ziyareti sırasında girdiği berberde eline makas alarak bir vatandaşın saçını kesti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta esnaf ziyareti yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde bulunan esnaf ile bir araya gelen Arslan, 16 Nisan öncesinde esnaftan destek istedi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette, bir berbere giren Bakan Arslan, eline makas aldı. Berber koltuğunda oturan Enver Kabadayı isimli vatandaşın saçını kesti. Kabadayı'nın saçını kesen Arslan, "Biz keseriz, adam güveniyorum dedi" diye konuştu.

Bakan Arslan, bir gazeteciye de esprili bir dille, "Gel otur, mahsus senin saçını bozarım" dedi.

"Makas vuruşu iyiydi"

Normal olarak tıraş gününe geldiğini ifade Enver Kabadayı isimli vatandaş, "Yolda gelirken bir hareketlilik olduğunu hissettik. Sonra bakan beyin geldiğini öğrendik. Biraz şansa oldu. Saçım baya kötüleşmişti onu düzeltmeye geldim. Biraz heyecanlıyım daha doğrusu bakan bey gediği için Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı sonuçta, bizim bakanımız, makas vuruşu iyiydi. Bence iyi vurdu. Tehlikeli vurmadı" diye konuştu.

Kars'ta partisinin Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışlarını yapmak için bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, esnaf ziyaretinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar tek tek görüşen Arslan, vatandaşlardan 16 Nisan'da destek istedi. Karslılar ise 16 Nisan'da Bakan Ahmet Arslan'a destek sözü verdi.