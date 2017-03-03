  • BIST 89.722
  • Altın 146,911
  • Dolar 3,7252
  • Euro 3,9298
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Bakan Arslan Eline Makas Aldı, Vatandaşın Saçını Kesti

» »
Bakan Arslan Eline Makas Aldı, Vatandaşın Saçını Kesti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta esnaf ziyareti sırasında girdiği berberde eline makas alarak bir vatandaşın saçını kesti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta esnaf ziyareti sırasında girdiği berberde eline makas alarak bir vatandaşın saçını kesti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta esnaf ziyareti yaptı. Faikbey Caddesi üzerinde bulunan esnaf ile bir araya gelen Arslan, 16 Nisan öncesinde esnaftan destek istedi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette, bir berbere giren Bakan Arslan, eline makas aldı. Berber koltuğunda oturan Enver Kabadayı isimli vatandaşın saçını kesti. Kabadayı'nın saçını kesen Arslan, "Biz keseriz, adam güveniyorum dedi" diye konuştu.

Bakan Arslan, bir gazeteciye de esprili bir dille, "Gel otur, mahsus senin saçını bozarım" dedi.

"Makas vuruşu iyiydi"

Normal olarak tıraş gününe geldiğini ifade Enver Kabadayı isimli vatandaş, "Yolda gelirken bir hareketlilik olduğunu hissettik. Sonra bakan beyin geldiğini öğrendik. Biraz şansa oldu. Saçım baya kötüleşmişti onu düzeltmeye geldim. Biraz heyecanlıyım daha doğrusu bakan bey gediği için Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı sonuçta, bizim bakanımız, makas vuruşu iyiydi. Bence iyi vurdu. Tehlikeli vurmadı" diye konuştu.

Kars'ta partisinin Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışlarını yapmak için bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, esnaf ziyaretinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar tek tek görüşen Arslan, vatandaşlardan 16 Nisan'da destek istedi. Karslılar ise 16 Nisan'da Bakan Ahmet Arslan'a destek sözü verdi.

Bakan Arslan Eline Makas Aldı, Vatandaşın Saçını Kesti

Bakan Arslan Eline Makas Aldı, Vatandaşın Saçını Kesti

Bakan Arslan Eline Makas Aldı, Vatandaşın Saçını Kesti

Bakan Arslan Eline Makas Aldı, Vatandaşın Saçını Kesti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurtulmuş: "Gök Kubbelerinin Üstünü Çelikten Bir Gök Kubbe Yapsalar, Yine De Mülteci Sorununu Önleyemezler"03 Mart 2017 Cuma 16:58
  • Bakan Kaya’dan Bin 500 Kişilik İstihdam Müjdesi03 Mart 2017 Cuma 16:38
  • Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: “Tüm Prangalarımızdan Kurtulacağız”03 Mart 2017 Cuma 16:33
  • Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson İle Görüştü03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Bakan Eroğlu: "Denizli’nin 2070 Yılına Kadar İçme Suyu Sorunu Çözüldü"03 Mart 2017 Cuma 16:18
  • Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Ve Bilim, Teknoloji Ve Sanayi İcra Kurulu Kurulmasına İlişkin Tasarı Tbmm’de03 Mart 2017 Cuma 16:18
  • Bakan Çelik’ten Chp’ye Otokrasi Eleştirisi03 Mart 2017 Cuma 15:53
  • Chp Grup Başkanvekili Özgür Özel’den Almanya’ya Tepki:03 Mart 2017 Cuma 15:08
  • Başbakan Yıldırım Sinop’ta03 Mart 2017 Cuma 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti