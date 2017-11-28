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Bakan Arslan Gürcistan’da

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Bakan Arslan Gürcistan’da
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gürcistan'da 2'ncisi düzenlenen "Tek Kuşak, Tek Yol" temalı Tiflis İpekyolu Forumu'nun açılışına...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gürcistan'da 2'ncisi düzenlenen "Tek Kuşak, Tek Yol" temalı Tiflis İpekyolu Forumu'nun açılışına katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, başkent Tiflis'te "Tek Kuşak, Tek Yol" temalı Tiflis İpekyolu Forumu'nun açılışına katıldı. Foruma, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Moldova Başbakanı Pavel Filip de katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, ülkesinin İpek Yolu'na büyük önem verdiğini söyledi. Kvirikaşvili, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'la yakın işbirliği sayesinde Ekim ayında hizmete girdi. Bu demiryolu, Orta Asya ülkelerini Avrupa Demiryolu Ağı'na bağlayan alternatif bir rotadır. Gürcistan, çeşitlilik arz eden ekonomilere ulaşmanın yanı sıra küresel pazara da entegre olmaya çalışıyor. Gürcistan'ın Avrupa ve Çin, Anaklia'da derin deniz limanı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile olan serbest ticaret anlaşmalarının bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Tiflis İpekyolu Forumu'na katılmak üzere Tiflis'te bulunan Bakan Arslan, Belarus Ulaştırma ve Ulaşım Bakanı Anatoly Sivak ile bir araya geldi. Bakan Arslan, sonrasında Gürcistan Ekonomi Bakanı Dimitri Kumsishvili ile ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Arslan, Tiflis İpekyolu Forumu çerçevesinde düzenlenecek panel öncesi moderatör ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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