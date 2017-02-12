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Bakan Arslan İle Elvan Cazibe Merkezi Programına Katıldı

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Bakan Arslan İle Elvan Cazibe Merkezi Programına Katıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Iğdır cazibe merkezi programı ile ilgili, Iğdır Ticaret ve Sanayi...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Iğdır cazibe merkezi programı ile ilgili, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Iğdır'da iş adamları ve sanayicilerle bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Iğdır'ı Doğubeyazıt'a bağlayan ve Tuzluca'ya kadar olan yolumuz bölünmüş Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yoldur. Ancak Tuzluca sonrası Kağızman Digor yol ayrımına kadar olan kısmında bitümlü sıcak karışım (BSK) eksikliğimiz var. Onun ihalesini yaptık o yolu da inşallah sıcak asfalt hale getiriyoruz. Bu yolumuz batı istikametinde hem Kağızman'dan Erzurum'a hem Digor Kars üzerinden Ardahan'a ve Karadeniz'e kadar da bölünmüş yol ve sıcak asfalt olması gerekiyor. O yolunda ihalesini yaptık Kars Tuzluca arası bölünmüş yol çalışması sıcak asfalt olarak devam ediyor. Kağızman üzerinden Erzurum'a gidecek olan yolun eksik olan kısımlarını da hem bölünmüş yol hem sıcak asfalt olması ile ilgili proje süreçlerini tamamladık bu günlerde ihale edeceğiz. Aralık Dilucu sınır kapısı Nahçıvan'a giden yolumuz orada da bölünmüş yol sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor ve bu sene oranında sıcak asfaltını tamamlamış olacağız" dedi.

Programda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise, "İran ve Azerbaycan ile sınır ticareti yapma yetkisine sahip olan tek ilimiz Iğdır. İran ve Nahçıvan'a baktığımızda gerçekten o Ülkelerin ve bölgelerin ciddi ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Kim ne derse desin yatırımcılar ve üretim yapmak isteyenler için Türkiye fırsatlar Ülkesidir. Iğdır Doğu Anadolu bölgemizdeki en önde gelen İllerimizden bir tanesi. Iğdır'a baktığımızda Doğu Anadolu bölgesi İlleri arasında yer alan ve inanılmaz bir İhracat potansiyeli var. Iğdır'ın bir başka özelliği de girişimcilik yönünün oldukça güçlü olması. Son derece yüksek girişimciye sahip bir alt yapınız var. Bu da sizlerin sahiplilik duygusunu daha da güçlendiriyor. Kalkınma ajansı ve Bakanlığımız tarafından ortaya konulan bir bölge planımız ve bu bölge planlarımızda da hedeflerimiz var. On yıllık perspektifte nasıl bir Iğdır görmek istediğimizi ve önceliklerimizin neler olduğunu bu planda ortaya koyuyoruz. Bölgesel iyileşme, kalkınma ve Iğdır'ın refah düzeyinin arttırılması konusunda, sizin kafanızda net berrak bizim kafamızda net ve berrak. Ne yapmamız gerektiği konusunda hepimizin kafası net. Ben buna sonuna kadar inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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