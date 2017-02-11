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Bakan Arslan Kağızman’da

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Bakan Arslan Kağızman’da
KARS (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, memleketi Kars'ın Kağızman ilçesini ziyaret etti.

KARS (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, memleketi Kars'ın Kağızman ilçesini ziyaret etti.

Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Bakan Arslan'a, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyirbey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, kurum amirleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Kağızman'da ilk olarak esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Arslan daha sonra Kaymakamlığa geçti. Burada Kaymakam Ercan Öter'den brifing alan Bakan Arslan, referandum çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Bakan Arslan, "Halkımız 16 Nisanda doğru kararı verecektir. Halkımız ülkemizin karşında olan ve birliğimize zarar veren terör örgütlerine karşı dik durmayı her zaman bilir. Yeni anayasamızın ne kadar doğru bir hal alacağını ülkesini seven herkesin gerekirse kapı kapı gezip anlatması lazım. Ulaşımdan, sağlığa, eğitimden, ekonomiye bir çok alanda Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarını ve hizmetlerini yaptık. Bunlar ortada daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye için 16 Nisan'da halkımız kendi iradesiyle geleceğimize sahip çıkacaktır. Bundan hiç kuşkumuz yok" diye konuştu.

Baba evini ziyaret eden Bakan Arslan daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Arslan Kağızman’da

Bakan Arslan Kağızman’da

Bakan Arslan Kağızman’da

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