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Bakan Arslan, Kars 36 Spor’u Ziyaret Etti

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Bakan Arslan, Kars 36 Spor’u Ziyaret Etti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor'u kaldığı otelde ziyaret ederek sporculara başarı diledi.

Kars 36 Spor yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da karşılaşacağı Gençlerbirliği karşılaşması için geldiği Ankara'da hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı olarak bir ilke imza atarak 5. tura yükselen Kars 36 Spor'u kaldığı otelde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ziyaret etti. Arslan'ı otel girişinde Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız karşıladı. Sporcularla tek tek tokalaşan Arslan, Gençlerbirliği karşılaşmasında yeşil-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Bakan Ahmet Arslan, "Gençlerbirliği, Süper Lig'in köklü takımlarından biri. Yıllardır oturmuş bir kadrosu var. Tabii Gençlerbirliği gibi bir takıma karşı sahaya çıkmak zaten Kars için başlı başına bir gurur. Onlarla orada mücadele etmek bence çok önemliydi. Yenebiliriz, yenilebiliriz. Bunlar sporda var. Sizi tebrik ediyoruz. Gençlerbirliği gibi Süper Lig takımını Kars'a götürmüş olmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Zaten başlı başına bir gururdu. Bir başarıydı. Yarın da inşallah yine öncelikle centilmence bir maç olması herkesin temennisi, hiç şüphe yok. Ve temennim o ki, yarın sahada iyi bir oyun olur" dedi.

Bakan Ahmet Arslan, "Ona hiç şüpheniz olmasın. Sonuç ne olursa olsun, tekrar söylüyoruz inşallah Türkiye'nin her yerinden bu maçı izleyenler bir hakkı teslim edecekler. "Helal olsun', "Kıt kanat imkanlarla Kars'ta kendi amatör liginde mücadele etmeye çalışan bir takımın buralara gelmiş olması ve yarın televizyonların canlı veriyor olması zaten başlı başına bir başarı olacak." Eminim ki, bundan gurur duyacak. 90 dakika boyunca inşallah 90 dakikada eleriz ama 90 dakika olmazsa 120 dakika boyunca, o da olmazsa penaltılara gittiği zaman 140 dakika Türkiye'nin her yerinde Karslılar, bırakın Türkiye'yi inşallah yurt dışında da Karslılar sizi gururla takip ediyorlar. İzliyorlar. Kars'ı hep gündemde tutacaksınız. Ve temennim o ki bazen futbolda şans da gerekiyor. Şans yanımızda, yanınızda olur inşallah ve gönlümüzden geçen sonucu alırsınız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars 36 Spor Başkanı Muharrem Yıldız, bakan Ahmet Arslan'a, 36 numaralı Kars 36 Spor formasını hediye etti. Bakan Arslan'ın Kars 36 Spor'u ziyaretine milletvekili Selahattin Beyribey de eşlik etti.

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