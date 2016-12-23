  • BIST 77.230
  • Altın 127,795
  • Dolar 3,5089
  • Euro 3,6705
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Bakan Arslan, Kars’ta

» »
Bakan Arslan, Kars’ta
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Ömercan'ın cenaze törenine katılmak için Kars'a geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Ömercan'ın cenaze törenine katılmak için Kars'a geldi.

Bakan Ahmet Arslan'ı Harakani Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, kurum ve daire amirleriyle birlikte vatandaşlar karşıladı. Arslan havaalanından Kars'ın Susuz ilçesine hareket etti.

Arslan, Susuz'da önceki gün Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi törenine katılacak.

Bakan Arslan, Kars’ta

Bakan Arslan, Kars’ta

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci Otağı’nda Öğrencilere Çay Ve Çorba İkramı23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Mustafakemalpaşa Karla Mücadeleye Hazır23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Sime-sen’den Başsağlığı Mesajı23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Bilecik Ülkü Ocakları’ndan Askerlere Destek Yürüyüşü23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Afad Mahsur Kalan Araçları Kurtardı23 Aralık 2016 Cuma 11:33
  • Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda ’15 Temmuz’ Konulu Fotoğraf Sergisi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Öğrencilerden İzmir’deki Evliya Mezarlarına Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Halep’e Yardım23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti