Bakan Arslan Ve Elvan Iğdır’da

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Iğdır'a geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Iğdır'a geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Iğdır'a gelen Bakan Arslan ve Elvan, havaalanında Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman ve AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ile kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakanlar, daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen "Cazibe Merkezileri" toplantısına katıldı.