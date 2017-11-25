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Bakan Arslan Ve Kurtulmuş Sarıkamış’ta Turizmcilerle Bir Araya Geldi

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Bakan Arslan Ve Kurtulmuş Sarıkamış’ta Turizmcilerle Bir Araya Geldi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmcilerle bir araya...

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmcilerle bir araya geldi.

Sarıkamış'ta bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda turizmcilerle bir araya gelen Bakan Ahmet Arslan ve Bakan Numan Kurtulmuş, Sarıkamış kış turizmini masaya yatırdılar. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Ulaştırma Bakan Arslan, "Elbette ki hem Sarıkamış'ın hem Kars'ı n öne çıkan birçok değeri var. Bu değerlerle ilgili biz Kars insanı olarak bir farkındalık oluşturmak için bir gayretimiz var. Birçok bakanlığımızın katkısı var, gerek Sarıkamış'a gerek Kars'a bu konuda da bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Katerina Köşkü bizim için çok önemli onun ile ilgili bir çalışma başlattığınızı biliyorum fakat hemşerilerimiz bizim ağzımızdan duymak istiyorlar. Hem tesislerin yenilenmesi, hem Katerina Köşkü'nün daha aktif bir şekilde turizme kazandırılmasına çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihi yapıların önemine dikkat çeken Bakan Kurtulmuş, "Türkiye'nin turizm bakımından çok değerli ve önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Çok büyük imkanlarımız var turizm açısından. Türkiye her türlü turizm açısından müsait olan bir ülke, bir tarafta deniz turizm bir tarafta kış turizm bir tarafta yayla turizmi yani ülkemiz turizm açısından çok geniş bir ülkeyiz. Bunların hepsinde çok şükür belli bir mesafe almış durumdayız. Ayrıca Türkiye'nin ikinci büyük özelliği şöyle uçaklar 2 saat mesafede neredeyse dünyanın önemli merkezlerine rahatlıkla ulaşacak mesafede olmasıdır. Avrupa'da Asya'da minyonlarca insanın geleceği coğrafi yapı içerisindeyiz. Üçüncü bir özelliğimiz ise hiçbir ülkede olmayan bir özelliği söyleyeceğim hiçbir ülkede olmayan tarihi ve kültürel zenginliğe sahibiz bu topraklarda çok büyük bir medeniyete sahibiz Ani harabeleri ve Katerina Köşkü buna örnektir. Kars'ta çok sayıda tarihi yerlerimiz var. Kars'ta birçok projelerimiz var ve bunları çok kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu toplantı sayesinde el birliğiyle Kars'ı inşallah Türkiye'nin çok önemli turizm rotası haline getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda Sarıkamış konuşuldu. Katılımcıların sorunları dinlendi. Neler yapılabileceği tartışıldı.

Toplantının ardından Sarıkamış Turizmciler Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş Bakan Kurtulmuş'a, Bakan Arslan'a ve Kars Milletvekili Beyribey'e Sarıkamış'a özgü obsidyen tespih hediye etti.

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