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Bakan Arslan Ve Kurulmuş, Harp Tarihi Müzesi’nin Açılışını Yaptı

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Bakan Arslan Ve Kurulmuş, Harp Tarihi Müzesi’nin Açılışını Yaptı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Harp Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Harp Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kars'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Halitpaşa Mahallesi'nde 7 bin metrekare alan üzerinde bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan Harp Tarihi Müzesi'nin açılışını yaparak müzeyi gezdi.

Açılışı yapılan Harp Tarihi Müzesi'nin girişinde ziyaretçilerini 1828 yılında Rusların bir gece baskını esnasında bu tabya içerisinde bulunan bütün askerlerin şehit edilmesi üzerine tabyanın adı halk arasında Kanlı Tabya olarak kaldı" bilgi notu karşılıyor. Teknolojik olanaklar kullanılarak tasarlanan projede, görsel efektler, interaktif kurgular ve ses efektleriyle yakın tarihimizde cereyan eden olayların bir kez daha canlandırılıyor.

Açılışı yapılan Harp Tarihi Müzesi'nde girişin yanı başında sonsuzluğa giden bir ışık kervanı görülüyor. Aynalar vasıtasıyla bu görüntü özellikle verildi. Işıkların bulunmuş olduğu yerde askerlerin o dönem kullandıkları çarıklar var. Bu çarıklar ışıklandırılarak şehitlerimizin sonsuza kadar anılması için bir görüntü oluşturuldu.

Tabya içerisinde 3 oda da ise interaktif canlandırmalar yapıldı. Tabyada kalan askerlerin revir, ameliyathane ve mutfak bölümlerinde gerçeği aratmayan dizaynlar, insan maketlerinin gerçeği yansıtan görüntüsü görenleri adeta o günlere geri götürüyor. Yaralı askerler, ameliyat edilen askerler ve kovuşta istirahata çekilen askerlerin mektup okuması, düşünmesi ve dolaşması anlatılıyor. Yine o günlerde tabya içerisindeki askerlerin iaşelerinin karşılanması için bulunan mutfakta çalışan askerlerin görüntüleri ve yine o dönem kullanılan malzemeler bulunmakta. Heybesinden, güğümünden ve yiyecek olan mısır, biber, kuru soğan, patates ve yumurtalar bulunmakta. Kovuşta ise askerlerin bazıları yaralı halde geziniyor, bazıları mektup okuyor bazıları da düşünüyor.

Kars turizmine kazandırılan Harp Tarihi Müzesi vatandaşlar tarafından da görülebilecek. Harp Tarihi Müzesi'nin açılışına Bakan Arslan ve Kurtulmuş'un yanı sıra Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın, Kültür Müdürü Hakan Doğanay, Müze Müdürü Necmettin Alp, kurum ve daire amirleri katıldı.

Bakan Arslan ve Kurtulmuş, daha sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'na geçti. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden bakanlar Kars'tan ayrılarak Sarıkamış'a geçti.

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