Bakan Arslan: “Yeni İpekyolu Girişimi, Dünya Nüfusunun 4,5 Milyarını İfade Eden, Çok Önemli Bir Projedir”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Dünya genelinde 60'tan fazla ülkeyi kapsayan Yeni İpekyolu girişimi, dünya nüfusunun 4,5 milyarını...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Dünya genelinde 60'tan fazla ülkeyi kapsayan Yeni İpekyolu girişimi, dünya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden, çok önemli bir projedir" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Tek Kuşak, Tek Yol" temalı Tiflis İpekyolu Forumu'nun açılışına katıldı. Bakan Arslan, açılışın ardından Tiflis İpekyolu Forumu çerçevesinde düzenlenen panelde konuşma yaptı. Bakan Arslan, "2003-2017 yılları arasında YİD modeli kullanılarak 16,4 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı yapıldı. Şu an devam eden projelerin bedeli ise 25 milyar avro" dedi.

Türkiye'nin her yıl yaptığı kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 30-35'lik kısmının ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ayrıldığını ifade eden Bakan Arslan, "Yap-İşlet-Devret sayesinde, kamu kaynakları kullanılmadan, hızlı ve verimli bir şekilde önemli projeleri tamamladık" diye konuştu.

Asya ve Avrupa'nın ortak noktasında bulunan Türkiye'nin, İpekyolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Arslan, "Ülkemiz sadece coğrafi ve ekonomik bir geçiş noktası değil, aynı zamanda kültürel bir köprüdür" şeklinde konuştu.

"Dünya genelinde 60'dan fazla ülkeyi kapsayan Yeni İpekyolu girişimi, dünya nüfusunun 4,5 milyarını ifade eden, çok önemli bir projedir" ifadelerini kullanan Arslan, "Kazan-kazan anlayışına dayalı bu projenin hayata geçirilmesi ülkemiz için büyük önem arz ediyor" dedi