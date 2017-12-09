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Bakan Arslan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

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Bakan Arslan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık ailesine...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık ailesine hayırlı olmasını diliyor; adalet, eşitlik, özgürlük temelinde mutlu bir gelecek diliyorum" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bugünün, çağdaş insan hakları belgelerinin anayasası olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 69. yıldönümü olduğuna vurgu yapan Arslan, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak evrensel anlayışın yansımasıdır. Beyanname'yi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de insan haklarına saygı, Anayasamızın değiştirilemez ilkeleri arasındadır" ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak insan haklarının, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin korunması ve geliştirilmesine büyük önem atfettiklerinin altını çizen Arslan, mesajında şunlara yer verdi:

"Temel hak ve özgürlüklerin sürekli ileri götürülmesi yönündeki politikalarımız, kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini yerleştirme ve derinleştirme hedefleriyle de örtüşmektedir. Hükümet olarak insan haklarının, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin korunması ve geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Türkiye, her geçen gün daha da olgunlaşan demokrasisiyle, insan haklarına, hukuk devleti ilkesine olan bağlılığıyla dünyada ve bölgemizde örnek bir konumda yer almaktadır. Hükümetimiz, Türkiye'nin ileri demokrasi adımlarına hız verdiği gibi, bölge ülkelerindeki demokratik değişim ve dönüşüm süreçlerine, halkların meşru taleplerine, insan haklarının geliştirilmesine de destek olmaktadır ve bu yöndeki yapıcı çabalarını sürdürecektir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık ailesine hayırlı olmasını diliyor; adalet, eşitlik, özgürlük temelinde mutlu bir gelecek diliyorum."

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