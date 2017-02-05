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Bakan Arslan’dan Aksaray’a Özel Havalimanı Müjdesi

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Bakan Arslan’dan Aksaray’a Özel Havalimanı Müjdesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi.

İlk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret eden Bakan Ahmet Arslan, Vali Aykut Pekmez ile görüştü. Ziyarete, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekilleri Mustafa Serdengeçti, Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ve oda başkanları katıldı.

Valilik Şeref Defterini imzalandıktan sonra Bakan Arslan'a Aksaray'ın tarihi hakkında bilgiler veren Vali Aykut Pekmez, "Aksaray tarihimizde sosyal, kültürel anlamda önemli bir yeri olan ilimizdir. Bugünde kavşak yolları üzerinde bulunduğu gibi tarih boyunca da İpekyolu üzerinde yer almasıyla tarihte de önemli bir yeri olmuştur" dedi.

Aksaray'ın havalimanıyla ilgili beklentisi olduğunu söyleyen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bunu biliyoruz, ülkemizin her yerinde olduğu gibi. Biz 26 havalimanını bugün 55 havalimanına çıkartmış olmaktan, yolcu sayısını yaklaşık yılda 35 milyondan 180 milyona çıkartmış olmayı çok çok önemsiyoruz. Bu anlamda da havacılık sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor ki büyümeye de devam edecek. Böylece de taşımacılıkta bundan sonra çok daha öne çıkacak. Bu bölgesel taşımacılık kapsamında Aksaray'ın da aktif bir havalimanına kavuşması ve bölgesel taşımacılığa hizmet edebilir hale gelmesi gerektiğini biliyoruz. Biz bütün bunları ortaya koyarken doğrusu geçmişte de Aksaray'da da, Niğde de havalimanı çalışması yapılmış. Biz bir alternatif olarak her iki ile ortak hizmet edecek bir bölgesel havalimanı olabilir mi diye bir başka alternatifte çalıştık. Ancak gördük ki bu alternatifin hem Aksaray'a hem Niğde'ye olan mesafesi bölgesel hava taşımacılığa uygun değil. O yüzden bölgesel hava taşımacılığına hizmet edecek bölgesel havalimanı çalışmasının uygun olmadığını, Aksaray'da da, Niğde'de de havalimanının münferit yapılması gerektiğine karar verdik. Bu kesindir. Ancak ülkenin havacılığını büyümesine bağlı olarak bölgesel havacılık gelişmesine bağlı olarak etap etap yapıyoruz. Şimdiden gün söylemek, yıl söylemek doğru olmaz. Aksaraylı'yı yanıltmış olmak olur. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyelim. Bölgesel havaalanı değil, Aksaray'a ait bir havaalanı olacak" diye konuştu.

Daha sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, esnaf ziyaretleri yaparak Aksaray Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile görüşen Bakan Arslan, burada da belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alarak çalışmalardan dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür etti.

Bakan Arslan son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Abdulkadir Karatay ile görüşen Bakan Arslan, Aksaray'da çalışmaların çok iyi gittiğini gördüğünü belirterek teşekkür etti.

Bakan Arslan’dan Aksaray’a Özel Havalimanı Müjdesi

Bakan Arslan’dan Aksaray’a Özel Havalimanı Müjdesi

Bakan Arslan’dan Aksaray’a Özel Havalimanı Müjdesi

Bakan Arslan’dan Aksaray’a Özel Havalimanı Müjdesi

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