Bakan Arslan’dan Anneler Günü Mesajı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Arslan, "Anneler, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımasıdır" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. "Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir" diyen Bakan Arslan mesajında, annelerin, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansıması olduğunu ifade etti.

İnanç anlayışımıza göre, anneliğin dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri olduğunu belirten Arslan, annelerin iyiliği en çok hak eden varlıklar olduğunun altını çizerek mesajına şunlara yer verdi:

"Sevgili Peygamberimiz, "Cennet, annelerin ayaklarının altındadır" diyerek, annelik makamının ne kadar kutsal olduğunu ifade etmiştir. Yüreğinde her daim anne özlemi taşıyan biri olarak, sevgili annemin şahsında, hayata gözlerini yummuş tüm anneleri rahmetle, minnetle yad ediyorum. Anneleri mutlu etmek, onların hak ettiği saygı ve sevgiyi göstermek her evladın asli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum".