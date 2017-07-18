Bakan Arslan’dan İstanbul’daki Sel Felaketine İlişkin Açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucu Avrasya Tüneli'nin trafiğe...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucu Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatılması ile ilgili, "Avrasya Tüneli'nin çıkışında olabilecek sıkıntılara karşı girişleri durdurduk. Özellikle tünelin çıkış tarafında sıkıntı vardı. Kriz masası çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa yönünün geçici süreyle trafiğe kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın tam bir afet olduğunu kaydeden Arslan, belediye ekiplerinin topyekun çalıştığını, herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi. Bazı araçlarda hasar meydana geldiğini kaydeden Arslan, Avrasya Tüneli'nin çıkışında olabilecek sıkıntılara karşı girişleri durduklarını, özellikle tünelin çıkış tarafında sıkıntı olduğunu aktardı. Kriz masasının çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Arslan, şu anda daha çok kurtarma çalışmasının yapıldığını, herhangi bir hasar tespitinin ardından zarar ziyan ödemesinin yapılacağını söyledi.