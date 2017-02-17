Bakan Arslan’dan İzmir Müjdeleri

İzmir'de, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihale kararını onayladıklarını açıklayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Körfez...

İzmir'de, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihale kararını onayladıklarını açıklayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Körfez geçişi ile ilgili ÇED raporunun en geç mart ayına kadar alınacağını, Marmaray projesinden sürücüleriyle birlikte 10 setin İZBAN'a devredilerek sabah ve akşam saatlerinde sefer aralıklarının 10 dakikadan 6 dakikaya düşürüleceğini belirtti.

İzmir Karayolları Bölge Müdürlüğünde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yöneticileriyle projeler hakkında toplantı yapan Bakan Ahmet Arslan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Körfez geçişi, Aliağa-Çandarlı-Bergama Demiryolu, Alaçatı'da planlanan havalimanı, İZBAN projesi gibi pek çok konuda bilgilendirmede bulundu. Bakan Arslan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihale kararını onayladıklarını açıklarken, Körfez geçişi ile ilgili ÇED raporunun en geç mart ayına kadar alınacağını, Marmaray projesinden sürücüleriyle birlikte 10 setin İZBAN'a devredilerek sabah ve akşam saatlerinde sefer aralıklarının 10 dakikadan 6 dakikaya düşürüleceğini söyledi.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihalesi sonuçlandı

İzmir'deki her projeyi Türkiye'nin ana koridorlarının tamamlayıcısı olarak gördüklerini kaydeden Bakan Arslan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihalesi ile ilgili ilk defa İzmir'de açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihalesini yapmıştık. Gerek ülkemizden gerek yurt dışından 6 gruptan oluşan 13 firma teklif vermişti. Ülkemizden IC İçdaş ve Kalyon ile İtalya'dan Astaldi firmalarından oluşan 3'lü grup, 9 yıl 10 ay 11 günlük, 3 yıllık yapım süresi dahil teklif etmişti. 6 grubun da teklifleri geçerli bulundu. En kısa süreyi veren IC, Astaldi ve Kalyon grubunu bugünden itibaren ihale kararını onaylayarak sözleşmeye davet ettik. Menemen'den Aliağa'ya ve oradan Çandarlı limanına gidecek ve 18 Mart'ta temelini atacağımız Çanakkale Köprüsü'nün de koridor tamamlayıcısı olarak hem İzmir trafiği rahatlatacak hem de Ege'deki, batı Akdeniz'deki yük hareketini ülkemizin kuzeyine ve Avrupa'ya gönderebilecek önemli bir koridorun tamamlayıcısı olacak. Önümüzdeki ay temelini atacağız ve 3 yıl içerisinde bitirerek işletmeye koycağız. İzmir'in etraftaki coğrafyaya daha rahat erişimini proje ile sağlamış olacak. Bu projenin yatırım bedeli 1 milyar 437 milyon TL'lik bu ihaleyi yap işlet devret modeli işle gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin üzerinde oynanmak istenenlere de 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sonra bu da iyi bir cevaptır. Bu da olumsuz algı oluşturmak isteyenlere güzel cevap."

Körfez geçişinde ÇED gelişmesi

Kolaylaşan ulaşımın, aynı zamanda sanayinin, endüstrinin ve ekonominin de büyümesi anlamına geldiğini kaydeden Bakan Arslan, "İzmir için Körfez geçişi ile ilgili de ÇED süreçlerinde tüm kurumların görüşleri alındı. ÇED'i de en geç mart ayı sonuna kadar almış olacağız. ÇED sürecine bağlı olarak da imar planlama çalışma süreçlerini de yürütüyoruz. Mart ayı içerisinde bu projemizi yap işlet devret modeli ile ihale süreçlerini gerçekleştirmiş olacağız. Bu proje aynı zamanda raylı sistemi de içeren İzmir'de ring halinde getirecek bir proje. Hem İzmirlinin hayatını kolaylaştıracak hem de taşımacılığı kolaylaştıracak. Çeşme Alaçatı Havalimanının da tüm süreçlerini tamamladık. Projeler onaylandı. Fizibilite çalışması biter bitmez bu ay içerisinde o da yap işlet devret modeli ile ihale edilecek. Nisan ayında Ege'ye yeni bir havalimanı kazandırmış olacağız" dedi.

Aliağa-Çandarlı-Bergama Demiryolu

Aliağa-Çandarlı-Bergama Demiryolu bağlantısı hakkında da bilgi veren Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyi aynı zamanda Çandarlı Limanı'na da bağlamış olacağız. Çandarlı-Bergama-Demiryolunu bağlamakla Bursa-İzmir arası demiryoluna da bağlamış olacak. İzmir'e gelen yük hareketini Çandarlı Limanı'na bağladığımız gibi Çandarlı Limanı'ndan Bandırma Limanı'na da bağlamış olacağız. İhale sürecini başlattık. 21 Mart'ta tekliflerini alıyoruz."

İZBAN seferleri 6 dakikaya iniyor

İZBAN projesinin başarılı bir uygulama olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, İZBAN'ın Torbalı'dan Selçuk'a uzatılması ile ilgili inşaat ürecinin devam ettiğini ve 9 Eylül'de hattın diğer kısımının da tamamlanacağını söyledi. Bakan Arslan, Marmaray projesinden sürücüleriyle birlikte 10 setin de İZBAN'a devredileceğini ifade ederek, "Daha önemlisi İzmirlilerin yaşamını kolaylaştırmak için 10 dakikada bir çalıştırdığımız seferleri sabah ve akşam saatlerinde 6 dakikaya düşürecek çalışmayı yapıyoruz. Yani sefer sayımız günlük 264 olacak. Marmaray projesinin 10 setini de sürücüleri ile devrediyoruz. Nisan ayı içerisinde tren aralığını 6 dakikaya düşüreceğiz, sefer sayısını da 264'e çıkarmış olacağız. İzmir'in kuzeyi ile güneyi arasındaki erişimi daha seri hale getirmiş olacak" diye konuştu.

Liman esnafına müjde

Kemalpaşa OSB ve lojistik köyünün de ikmal ihalesini yaptıklarını ve 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Arslan, kurvaziyer gemilerinin Alsancak Limanı'na seferlerini iptal etmesi sonrası limandaki kiracıların yaşadıkları sıkıntıya da çözüm bulduklarını söyledi. Bakan Arslan, "İzmir Alsancak Limanı içerisinde yolcu salonu ile ilgili kiracılarımız var. Turizmdeki daralma kaynaklı sıkıntı yaşıyorlardı. 2016 içerisinde ücretleri yüzde 50 düşürmüştük. Onun da çözümünü getirdik. İlave olarak yüzde 20-40 arası indirim yaparak ortalama yüzde 70 indirim yapmış olduk" ifadelerine yer verdi.

Adnan Menderes Havalimanı

Kuzey Ege Çandarlı Limanı ihale süreçlerinde de son aşamaya geldiklerini söyleyen Bakan Arslan, "Bölgemiz açısında yat limanları önemli. Yeni Foça yat limanı ihale sürecini 2016 yılında bitirdik. 2 yıl içerisinde bitirerek turizmimize kazandıracağız. Adnan Menderes Havalimanımız büyüyor. Hem pistlerde yenileme yapıldı hem de iki terminal yenilendi. İzmir'in iç hat terminali ülkenin en büyük iç hatlar terminali. İç hatlardan 25 milyon yolcu hizmet aldı. Hangarların yenilenmesi ilave apron yapılması ve dört yeni taksi yolu yapılması ile ilgili ihaleyi sonuçlandırdık. Buzlanmaya karşı uçakları koruyan sistemi de kuruyoruz" bilgisini verdi.

Varlık fonuna açıklık getirdi

Alsancak Limanı'nın varlık fonuna devredilmesi ile ilgili bir sorunun ardından varlık fonu hakkında bilgi veren Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Varlık fonunun özelleştirme olmadığı vurgulandı. Ben bir daha vurgulamış olayım. Bu varlıkların sahibi hazine. Şimdi sahibi varlık fonu olacak. Durum; atıl duran, bir fayda sağlamayan varlıkların fayda sağlanması ve fon marifetiyle bunlara gerekeli ödeneğin sağlanabilmesi adına devreye konulması. Varlık fonu üzerinden uygun şartlarda kredi bulunmasıdır".