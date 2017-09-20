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Bakan Arslan’dan Taşeronlara Kadro Açıklaması

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Bakan Arslan’dan Taşeronlara Kadro Açıklaması
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Taşeronlarla ilgili çalışma malumunuz hükümet seviyesinde verilen bir sözdür. Bu sözün gereğinin...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Taşeronlarla ilgili çalışma malumunuz hükümet seviyesinde verilen bir sözdür. Bu sözün gereğinin yerine getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. O süreçle ilgili hiç şüpheniz olmasın o sözün gereği yerine getirilecek. Hiçbir tereddüde mahal yok" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 12. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Müzakere Süreci Antlaşma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Arslan, iki taraf arasında olağanüstü mesainin harcandığını belirterek, memnuniyetlerinin bugün bunu sözleşme imza merasimi ile sonuçlanabilecek aşamaya gelmiş olması olduğunu söyledi. Bakan Arslan, Türk Telekom'un bugün geldiği nokta ile Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesinde çok önemli katkılar yaptığını dile getirdi. Bakan Arslan, Türk milletinin istikbali ve istiklali söz konusu olduğunda, ülkesinin bekası söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan meydanlara indiğini, şehadet şerbeti içmeye gönüllü gittiğini vurgulayarak, "Bu özelliğimizi unuttuğumuzu zannedenler vardı. O gece memnuniyetimiz, milletimiz, millet olma şuuru ile hep beraber meydanlara indi geleceğine sahip çıktı. Geleceğine sahip çıkarken de idare yetkisi verdiği, omzuna sorumluluk yüklediği başta Cumhurbaşkanımızı olmak üzere Başbakanımıza, hükümetimize de aynı oranda sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın güzel bir ifadesi vardı; "halkın gücünün üzerinde güç tanımıyorum" dedi. Bu durup dururken söylenmiş değil. Bin yıldır bu coğrafya edindiğimiz geleneklere dayalı olarak söylenilen bir cümle. Millet olma şuuru ile meydanlara inerek hainlere bir ders verdik, ikincisi dünyaya ders verdik. Dedik ki; içimizdeki hainleri, maşaları kullanarak başımıza çorap öreceğinizi zannediyorsanız kusura bakmayın biz buna izin vermeyiz. Ne pahasına, 250 şehit, 2 bin 193 gazi pahasına" diye konuştu.

"O sözün gereği yerine getirilecek"

15 Temmuz darbe girişimi akşamı iletişimin kesilmemesi, yayınların kesilmemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının vatandaşa doğru iletilmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Arslan, bu konuda Türk Telekom çalışanlarının önemli işler başardığını ifade etti. "Görevinizin kutsal olduğunu bilerek, görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için çok teşekkür ederim" diyen Bakan Arslan, şunları kaydetti:

"Bizim bir özelliğimiz şu; yapamayacağımız şeyin sözünü vermiyoruz, eğer bir şeyin sözünü verdiysek de kesinlikle gereğini yerine getiriyoruz. Taşeronlarla ilgili çalışma malumunuz hükümet seviyesinde verilen bir sözdür. Bu sözün gereğinin yerine getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Özellikle kamuoyunun beklentisi çalışmanın çok daha hızlandırılarak sonuca eriştirilmesi ve bunun kamuoyu gündeminden çıkarılması konusunda da olağanüstü bir çalışma var. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında elbette taşeronda çalışan arkadaşlarımız da yine milletimize, memleketimize hizmet ediyorlar ama çok daha farklı bir mecrada, çok daha farklı bir heyecanla inşallah yine hizmet etmeye devam edecekler. O süreçle ilgili hiç şüpheniz olmasın o sözün gereği yerine getirilecek. Hiçbir tereddüde mahal yok."

Bakan Arslan'ın konuşmasının ardından Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası yetkilileri sözleşmeyi imzaladı.

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