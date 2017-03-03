Bakan Arslan’ın Kars Ziyareti

KARS (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, FETÖ'nün 15 Temmuz'da ne kadar hainlik içerdiğini ortaya koyduğunu belirterek,...

KARS (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, FETÖ'nün 15 Temmuz'da ne kadar hainlik içerdiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bizde yapacağımız işlerle inşallah haklarından geleceğiz. Tek yolu milletin sayesinde güçlülük, ama biz diyoruz ki, milletin sayesinde daha güçlü olmamız lazım. Onun için hedeflerimiz var. Hedeflerimize daha hızlı yürümemiz lazım" dedi.

Kars'ta bir takım açılışlar ve ziyaretlerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Kars Bakanıyla Buluşuyor" toplantısına katıldı. Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Arslan, "Kars eskisi gibi çıkmaz sokak olarak mı kalacak? Tabii ki çıkmaz sokak olarak kalmaması için Kars'ı Digor, Tuzluca üzerinden Iğdır'a, oradan da Nahcivan, oradan İran'a yine bölünmüş yolla gitmesi lazım dedik. Onun için Kars, Digor, Tuzluca bölünmüş yol ihalesini yaptık. Süreçleri başlattık. Ama aynı zamanda sıcak asfalt olmalı dedik onu yapıyoruz. Ermenistan nedeniyle ne yazık ki doğu sınırımız kapalı gönül böyle olsun istemez. Gönül komşu ülkeyle ticaret yapabilelim, ilişkilerimizi geliştirebilelim ister. Gönül bu coğrafyada herkes ile iyi geçinmek isteyen bir ülkede elbette ki Ermenistan ile de iyi geçinmek ve ticaretini geliştirmek ister. Ancak, bir anacağımız var. Ancak biz Azerbaycan ile tek millet iki devlet isek Azerbaycan Karabağ'da işgal edilmiş topraklardan Ermenistan'ın çekilmesi, Azerbaycan'ın toprakları, Azerbaycanlılara verilmesi ve oradaki göçkünlerin tekrar topraklarına dönmesi şartıyla bu teklifimiz ülke olarak her zaman açıktır. Her zaman nettir. Diyoruz ki, gereğini yapın, bizde Kars'ın doğusunu çıkmaz sokak yapmayalım. Sizde Ermenistan olarak hapis olmuş olmayın. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelişmiş coğrafyaya daha rahat erişin" dedi.

"Hele bir sinsi vardı 15 Temmuz'da ne kadar hainlik içerdiğini ortaya koydu"

Başarmaları gereken çok işleri olduğunu ifade eden Arslan, "Başarmamız gereken çok işimiz var. Hainlere karşı, zaten var. Terör örgütlerine karşı zaten var. PKK'sına, DAEŞ'ine, YPG'sine karşı zaten var. Hele bir sinsi vardı ki onu bilememiştik. O sinside 17-25 Aralık'ta o kirli yüzünü gösterdi. Ama 15 Temmuz'da yüzünün sadece kirini değil, ne kadar hainlik içerdiğini, ne kadar kalleşlik içerdiğini, ne kadar karanlık yüz varsa onları içerdiğini 15 Temmuz'da ortaya koydu. İşte onlarla baş etmek, onların kökünü kazımak için 15 Temmuz'da milleti, millet olma şuuru ile meydana çıkması önemliydi. Ama yetmez bizde yapacağımız işlerle inşallah haklarından geleceğiz. Tek yolu milletin sayesinde güçlülük, ama biz diyoruz ki, milletin sayesinde daha güçlü olmamız lazım. Onun için hedeflerimiz var. Hedeflerimize daha hızlı yürümemiz lazım. Yetmez dünyadaki mazlumların ve mağdurların bu coğrafyada, Türkiye Cumhuriyeti'nde onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentileri vardı. Onların beklentilerini bu coğrafya bin yıldır boşa çıkarmamış, ne zaman ki biri aman demiş, ne zaman ki biri kapısına gelmiş, hep sahip çıkmış. Bu bugüne has değil, Suriye'ye yaptığımız bugüne has değil. Biz ecdattan böyle aldık. Ecdattan aldığımızla inşallah gelecekte de bunun gereğini yapacağız diyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik, tarafından Bakan Arslan'a plaket takdim edildi. Arslan, Altay Spor Kulübü tarafından takım flaması hediye edildi. Bakan Ahmet Arslan, daha sonra Kars'ta havayoluyla Ankara'ya hareket etti.