Bakan Avcı, Geçmişi Ve Gelecek Tasavvuru İle Vlahsaray Panayia Kilisesi Etkinliği’ne Katıldı

İSTANBUL (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Geçmişi ve Gelecek Tasavvuru ile Vlahsaray Panayia Kilisesi Etkinliği'nde yaptığı konuşmada,...

İSTANBUL (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Geçmişi ve Gelecek Tasavvuru ile Vlahsaray Panayia Kilisesi Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, "Yaşanan bu olumsuz vakaların son bulmasının yegane yolunun bütün semavi dinlerin temelinde yer alan hayat hakkının kutsallığı ve hoşgörü prensibini dünyaya hakim kılma olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kültürel Mirası Koruma Derneği ile Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı tarafından düzenlenen Geçmişi ve Gelecek Tasavvuru ile Vlahsaray Panayia Kilisesi Etkinliği düzenlendi. Özel Fener Rum Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Vlahsaray Panayia Kilisesi ile ilgili sunum yapılarak, davetliler bilgilendirildi.

Sunumun ardından konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "1970 yılındaki yangında harap olmuş ve işlevini sürdüremez hale gelmişti. Bu yapının restore edilerek yeniden ibadete açılması için çalışmalar devam ediyor. Bu bakımdan Kültürel Mirası Koruma Derneği ile Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın gayretleri takdire şayandır" dedi.

Türkiye'nin farklı din ve medeniyetlerin kardeşçe yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirten Bakan Avcı, "Son dönemlerde dünyanın birçok bölgesinde cereyan eden ve bütün insanlığı tehdit eden menfi olaylar hepimizi derinden etkilemektedir. Bu olumsuz vakaların son bulmasının yegane yolunun bütün semavi dinlerin temelinde yer alan hayat hakkının kutsallığı ve hoşgörü prensibini dünyaya hakim kılma olduğunu düşünüyoruz. Birçok elim olayla geride bıraktığımız 2016 yılının sona erdiği bugünlerde, 2017 yılının bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.