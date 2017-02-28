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Bakan Avcı: “Gençdes’te Bu Yıl 54 Milyon Liralık Bir Bütçemiz Var“

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Bakan Avcı: “Gençdes’te Bu Yıl 54 Milyon Liralık Bir Bütçemiz Var“
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bu yıl 54 milyon liralık bütçe ayrılan GENÇDES projesi ile sanatsal alanda gençlere destek verdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bu yıl 54 milyon liralık bütçe ayrılan GENÇDES projesi ile sanatsal alanda gençlere destek verdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği "Sen Ben Yok Türkiye Var" isimli kısa film yarışmasının ödül törenine katıldı. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bakan Avcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanlığına yarışmadan ötürü teşekkür ederek sözlerine başlayan Avcı, hızla gelişen teknolojinin sanatın da önün açtığını kaydetti. Avcı, Bakanlığın sanatsal projeleri desteklemek amacıyla başlattığı GENÇDES projesinden bahsederek, "Genç kardeşlerime Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES projesini de hatırlatmak istiyorum. Geçen yıl sizin de tahmin edebileceğiniz nedenlerle GENÇDES projesi maalesef gereği gibi duyurulamamış olmasına rağmen 8 buçuk milyon liralık bir destek sağlayabildik. Bu yıl daha iyi bir tanıtımla genç kardeşlerimize her alanda, sinemada, müzikte, tiyatroda, edebiyatta, resimde geliştireceğiniz projelere en azından can suyu anlamında destekler veriyoruz. Bu yıl 54 milyon liralık bir bütçemiz var. Varsa böyle projeleriniz lütfen Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesine girin ve GENÇDES projesinden nasıl yararlanacağınızı öğrenin" şeklinde konuştu.

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