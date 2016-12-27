Bakan Avcı: “İmam Hatip Okulları Özünde Milletin Eğitime Müdahalesidir, Bir Halk Hareketidir"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İmam Hatip Okulları özünde milletin eğitime müdahalesidir, bir halk hareketidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İmam Hatip Okulları özünde milletin eğitime müdahalesidir, bir halk hareketidir" dedi.

Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü unvanını alan Mahmut Celaleddin Ökten adına ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince verilen ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Salonu'nda sanat, edebiyat, müzik, spor ve siyaset dünyasından birçok ismin ödül aldığı törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gecede bir konuşma yapan Bakan Avcı, "Bildiğiniz gibi İmam Hatip Okulları çok ciddi bir toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen Celalleddin Öktem Hoca gibi alim ve fazıl şahsiyetlerin gayretleriyle varlığını koruyan İmam Hatip Okulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan münevver bir neslin yetişmesinde büyük rol oynadı. Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim yeri olan İmam Hatip Okullarımız bugün de diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar. Celal Hoca, İmam Hatip Okullarının bugüne gelmesinde çok büyük önemi olan o öncü hocalardan birincisi belki de. Ama İmam Hatip Okulları özünde milletin bir fiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam Hatip Okulları bir halk hareketidir. Halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir. Dolayısıyla pek çok isimsiz kahramanın da bugünlere gelmiş bir müesseseden söz ediyoruz" dedi.

Gecede Yılın Gazetecisi ödülünü alan Hande Fırat ise, "Bu ödülü başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere Türkiye'mizin tarihindeki tüm şehitler adına alıyorum. Lütfen mutlulukla ve demokrasiyle kalın" şeklinde konuştu.

20 kategoriden oluşan ödül töreninde yılın Araştırma ve Bilim İnsanı Ödülü'nü Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Yılın Dini Hizmet Ödülü'nü Said Yaz/ Mahmut Çetinkaya, Yılın Eğitimcisi Ödülünü Derya Ovacıklı Yılın Edebiyatçısı İbrahim Tenekeci, Yılın Gençlik Dergisi Ödülü'nü Anadolu Gençlik dergisi, Yılın Kültür Edebiyat Dergisi İtibar Yılın Televizyon Dizisi Diriliş, Yılın Sinema Filmi Somuncu Baba: Aşkın Sırrı, Yılın Oyuncusu Ufuk Bayraktar, Yılın Müzisyeni Uğur Işılak, Yılın Sporcusu Kenan Sofuoğlu, Yılın Radyo Programcısı Fatma Beyza Tütüncüoğlu, Yılın Televizyon Programcısı Betül Soysal Bozdoğan, Yılın Gazetecisi Hande Fırat, Yılın İnternet Sitesi www. sonpeygamber.info, Yılın Projesi Yaşayarak Öğreniyorum Projesi, Yılın Gençlik STK'sı İstanbul Alperen Ocakları, Celaleddin Ökten Özel Ödülü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yorulmaz, Eğitim Hizmet Ödülü MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Ahde Vefa Ödülü Sabahattin Zaim'in kızı Mehveş Zaim Tarım, 15 Temmuz Milli İrade Ödülü TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın oldu.