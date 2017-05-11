Bakan Avcı, Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivaline Katıldı

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivaline katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kafka'yı saygıyla anarken, Kamuran Şipal'i ayrıca anmamız...

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivaline katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kafka'yı saygıyla anarken, Kamuran Şipal'i ayrıca anmamız gerekiyor. Öyle zannediyorum ki Kafkayı Almanca dışında Kafkacaya en yakın okuyan bir kuşak olduk Kamuran Şipal sayesinde" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı, Marmara Eğitim Kurumları ve Roman Kahramanları Dergisi tarafından düzenlenen "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali"ne katıldı. Bakan Avcı festivale bir protokol zorunluluğu olarak değil bilerek isteyerek katıldığını belirtti. Festivalin temasının Kafka olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Bakan Avcı, şimdi artık Kafka'yı sadece Kafka olarak okuma günlerine gelindiğini söyledi.

Bakan Avcı, "Bizim kuşak Kafka ile çok meşgul oldu. Görüyorum ki şimdi artık Kafka'yı sadece Kafka olarak okuma günlerine gelmişiz. Özellikle bizim kuşak açısından Kafka'yı saygıyla anarken, Kamuran Şipal'i ayrıca anmamız gerekiyor. Öyle zannediyorum ki Kafka'yı Almanca dışında Kafkacaya en yakın okuyan bir kuşak olduk Kamuran Şipal sayesinde" şeklinde konuştu.

Max Brod'a çok şey borçlu olduğumuzu söyleyen ve öğrencilere kitap önerilerinde bulunan Bakan Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin hatta ne kadar ihanetle suçlanırsa suçlansın Max Brod'a da çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Onu da saygıyla anıyorum. Eğer o bu vefayı göstermeseydi biz Kafka'dan mahrum kalacaktık. Dolayısıyla şimdi genç arkadaşlarım için bir kitabı özellikle önermek istiyorum. O da Kamuran Şipal'in çevirdiği Max Brod'un "Kafka'da İnanç ve Umutsuzluk" kitabı bunu sahaflarda bulursanız kaçırmayın. Birde Gustav Janouch'un "Kafka ile Konuşmalar" kitabını okumanızı öneriyorum."

"Vukuat çıkarmayanlardan da kahraman olur"

Peyami Safa'nın "Bizde roman kahramanı diye vukuat çıkaran adama derler" dediğini aktaran Avcı, "Bu sadece roman kahramanları için de değil. Eskişehir'de Ticaret ve Sanayi Müzesi'nin açılışını yaptık. Orada da gördüm kahraman denilince sadece savaş meydanlarının kahramanları aklımıza geliyor ama o müzede de ürünlerini gördüğümüz bazı başka sessiz kahramanlar var. Romanda da böyle. Vukuat çıkarmayanlardan da kahraman olur" ifadelerini kullandı.