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Bakan Avcı, Yeşilay Dergisi’nin 1000’inci Yaş Günü Etkinliğine Katıldı

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Bakan Avcı, Yeşilay Dergisi’nin 1000’inci Yaş Günü Etkinliğine Katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Yeşilay Dergisi'nin bininci yaş günü etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Yeşilay Dergisi'nin bininci yaş günü etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Yeşilay Dergisi'nin bininci sayısının kutlandığı programa katıldı. Gecede hazırlanan sergiyi de gezen Bakan Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeşilay, biliyorsunuz her yıl Sirkeci Garı'nda dergi fuarı açılıyor Türkiye Dergiler Birliği tarafından. Bir hafta önce o fuarda da söyledim, o fuarın ödül töreninde. Gerçekten, maalesef dergi alanında bu süreklilik sadece Türkiye'de değil, dünyada da sağlanamıyor. Eski bir edebiyat dergicisi olarak da söylüyorum. Diyelim, "Büyük Doğu" bugün hala çıkıyor olsaydı, "Harekat Mecması" Nurettin Topçu'nun, Mehmet Fuat'ın "Yeni Dergisi', Sezai Karakoç'un "Diriliş Dergisi', Cemal Süreya'nın "Papirüs Dergisi', Vedat Yeniyol'un "Yeni Ufuklar Dergisi" gibi pek çok Türk kültürüne, edebiyatına hizmet etmiş dergiler bugün de aynı şekilde işte "Yeşilay Dergisi" gibi çıkıyor olsalardı. "Yeşilay Dergisi" bu bakımdan istisnai bir örnek. Bin sayı dile kolay. Bütün bu bin sayı boyunca bu dergiye, Yeşilay'a hizmet edenleri, ahrete intikal edenleri rahmetle anıyorum, sağ olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Nice nice bin sayılara ulaşmasını diliyorum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ise derginin bininci sayıya ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İlk zamandan itibaren yayıncılık ile bu anlamda misyonunu yerine getirmiş oldu. Biz çok sevinçliyiz, gururluyuz. Bininci sayımız önemliydi bizim için. Sayın bakanımız da teşrif ettiler ve bininci sayımızın kutlamasında bizimle birlikte oldular, kendisine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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