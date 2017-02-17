  • BIST 88.830
  • Altın 144,240
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -5 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 0 °C

Bakan Bozdağ Terörü Lanetledi

» »
Bakan Bozdağ Terörü Lanetledi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle lanetliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim savcı lojmanlarını hedef alan bombalı terör saldırısını lanetledi.

Bombalı terör saldırısının sadece yargı görevi yapanlara değil, aynı zamanda hukuka, adalete, millete, devlete ve birliğe yapıldığını vurgulayan Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü, terör saldırısı Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle, kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yardımcısı Şimşek Kosova Bağımsızlık Günü’ne Katıldı17 Şubat 2017 Cuma 20:48
  • Ulaştırma Bakanı Arslan: “Eskisi Gibi Türkiye’ye Rol Biçenlerin İzinden Gitmeyeceğiz”17 Şubat 2017 Cuma 20:23
  • Dışişleri Bakanlığından “Yukarı Karabağ” Açıklaması17 Şubat 2017 Cuma 20:18
  • Bakan Işık’tan Ditib İmamlarının Evlerinin Aranmasına İlişkin Açıklama17 Şubat 2017 Cuma 18:53
  • Mustafa Şentop: "Bu Sistem Türkiye’yi Bütünüyle Daha İleriye Götürecek"17 Şubat 2017 Cuma 18:23
  • Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması17 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • Chp Gölbaşı Milletvekilleri İle Sahaya İndi17 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Adalet Bakanı Bozdağ: “Fetö’den Hazineye Geçen Bir Okulu Adliyeye Çevirme Kararı Aldık”17 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Bakan Müezzinoğlu, Chp’yi Ziyaret Etti17 Şubat 2017 Cuma 17:33
  • Numan Kurtulmuş’tan ’Sultan Abdülhamid’ Açıklaması17 Şubat 2017 Cuma 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti