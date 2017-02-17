Bakan Bozdağ Terörü Lanetledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle lanetliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim savcı lojmanlarını hedef alan bombalı terör saldırısını lanetledi.

Bombalı terör saldırısının sadece yargı görevi yapanlara değil, aynı zamanda hukuka, adalete, millete, devlete ve birliğe yapıldığını vurgulayan Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü, terör saldırısı Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle, kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.