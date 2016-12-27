  • BIST 76.722
  • Altın 129,260
  • Dolar 3,5206
  • Euro 3,6768
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Bakan Bozdağ, Türkiye’de 12 Milyon Siyasi Parti Üyesi Olduğunu Açıkladı

» »
Bakan Bozdağ, Türkiye’de 12 Milyon Siyasi Parti Üyesi Olduğunu Açıkladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de 95 parti, 12 milyon siyasi parti üyesi var" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de 95 parti, 12 milyon siyasi parti üyesi var" dedi.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın soru önergesine yazılı cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de 12 milyon siyasi parti üyesi olduğunu açıkladı. MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Başkanlığına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde "Siyasi partilere üye kaç vatandaşın bulunduğunu" sordu. Soru önergesine yazılı cevap veren Bozdağ, siyasi partiler siciline kayıtlı 95 partinin bulunduğunu, bu partilere 12 milyon 244 bin 319 vatandaşın üye olduğunu bildirdi.

Kayıtlar UYAP üzerinden

Bozdağ, yazılı açıklamasında, siyasi partilere kayıtlı üyelerin, siyasi parti genel başkanlıklarınca altı ayda bir Yargıtay Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna bildirildiğini, bu bildirimin fiziki ortamda gerçekleşmediği, UYAP'a bağlı olarak siyasi partiler programı SİPARWEB üzerinden elektronik ortamda kayıtlarına aktarıldığı belirtti. Bozdağ, "Kişilerin siyasi parti üyelik kayıtlarının ilgili parti ilçe başkanlıkları tarafından yapıldığı, üye kayıt defterleri ilçe başkanlıklarınca tutulmaktadır. Siyasi partilere üye olmak isteyen kişilerin, kanunda ve ilgili parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre üye olma ve dilediği zaman üyelikten çekilme hakkı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canpolat: "Şekerle Şerbetle Uğraşarak, Kültürle Alay Edilerek Siyaset Yapılıyor"27 Aralık 2016 Salı 14:13
  • Anayasa Komisyonu Tartışmalı Başladı27 Aralık 2016 Salı 13:38
  • Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov İle Görüştü27 Aralık 2016 Salı 10:55
  • 2016 Yılının Son Bakanlar Kurulu Toplantısı Başladı27 Aralık 2016 Salı 10:28
  • Gıda Ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Ve Değerlendirme Komitesi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi27 Aralık 2016 Salı 03:43
  • Adalet Bakanı Bozdağ: “Uyuşturucu Suçları Kapsamında Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü Sayısının, 2015 Yılında 24 Bin 615 Olduğu Anlaşılmıştır”27 Aralık 2016 Salı 00:38
  • Anayasa Teklifinin İlk Maddesi Kabul Edildi27 Aralık 2016 Salı 00:38
  • Bakan Avcı: “İmam Hatip Okulları Özünde Milletin Eğitime Müdahalesidir, Bir Halk Hareketidir"26 Aralık 2016 Pazartesi 23:03
  • Bakan Müezzinoğlu’nu Duygulandıran Hediye26 Aralık 2016 Pazartesi 22:08
  • Başbakan Yıldırım-bahçeli Görüşmesi26 Aralık 2016 Pazartesi 21:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti