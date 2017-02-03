Bakan Bozdağ, Yozgat’tan Halep’e Gönderilen Yardım Tırlarını Uğurladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'tan Halep'e gönderilen yardım tırlarını uğurladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'tan Halep'e gönderilen yardım tırlarını uğurladı. Suriye'de yaşananların insanlık ayıbı olduğunu belirten Bozdağ, "Birleşmiş Milletler üzerine düşeni yapmış olsaydı Suriye'deki katliam çoktan son bulurdu" dedi.

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından hazırlanan 2 yardım TIR'ı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla Halep'te yaşanan zulmün mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Bakan Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz katıldı.

Programda Suriye'de yaşanan olaylara değinen Bakan Bozdağ, "2011'den beri devam eden iç çatışmalar, savaşlar başka ülkelerin Suriye üzerindeki hesapları Suriye'nin içinde bulunduğu çatışmaya değişik boyutlarda verdikleri destekler nedeniyle hala devam etmektedir. Esasında Suriye'de yaşananlar büyük bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur" dedi.

Birleşmiş Milletlerin bu güne kadar Suriye'de yaşanan olayları sadece seyrettiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "BM Güvenlik Konseyi bu hadiseleri durduracak iradeye sahipken, böyle bir irade ortaya koyması halinde Suriye'de yaşanan çatışmaları sonlandırabilecekken maalesef aldıkları kararlarla bu ateşi söndürememişlerdir. Aksine BM Güvenlik Konseyinin bazı üyeleri kendi çıkarlarını insanların hayatından yüksekte görmeleri nedeniyle ortak bir tutum bu güne kadar sergilenememiştir" şeklinde konuştu.

"Hayat sürdürülecek bir vatan toprağı, huzur ve barış içerisinde bir ortam Suriye'de kalmamıştır" diyen Bakan Bozdağ, "3 milyon civarında Türkiye'ye Suriye'den gelen mülteci var. Başka ülkelere göçen var. Baktığınız aman Suriye nüfusunun 15 milyonu yerinden yurdundan edinilmiştir. 500 binden fazla Suriyeli katledilmiştir ve bütün dünya bu katlin seyircisi durumundadır. Suriye'deki iç savaşı, çatışmayı durdurma güç ve kudretine sahip olanlar bu güçlerini kullanmamaları nedeniyle Suriye'deki olup bitenlerden manen sorumludurlar. Katliamların müsebbibi birinci faili Esat'tır ama bu katliamları durduramayanlarda manen mesuldür ve sorumluluktan kurtulamazlar" ifadelerini kullandı.

Milletin ve devletin büyüklüğüne yaraşır bir şekilde darda ve zorda olanlara el uzatmaya devam edeceklerini açıklayan Bakan Bozdağ, "Bundan kimsenin endişesi olmasın. Suriye'nin içerisindeki çatışmayı sona erdirme konusunda Türkiye'nin aldığı aktif tutum devam edecektir. Biz istiyoruz ki Suriye'deki çatışmalar en kısa sürede sonlandırılsın. İç barış güvenlik sağlansın güven ortamı yeniden oluşsun. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunsun. Bütün bunları hayata geçirilecek adımlar kısa sürece atılsın istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin iç güvenliğinin Suriye'nin ve Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünmenin yanlış olduğunu da dile getiren Bakan Bozdağ, "Ankara'nın güvenliği Şam'ın ve Bağdat'ın güvenliğiyle irtibatlıdır. Oralarda huzur ve güven olmadığı sürece Türkiye'de Ankara'da huzur ve güvenlik ortamı olumsuz etkilenmeye devam eder. Onun için ırakta Suriye'de oralara barış gelsin huzur gelsin iç çatışmalar dursun oradan kaynaklanıp Türkiye'ye gelen terör yok edilsin diye mücadele ederken bunun herkes tarafından bilinmesi lazım ki en önemli sebeplerden birisi de Türkiye'nin Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bunları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.