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Bakan Bozdağ’a Engelli Sokak Şarkıcısından ’Türkiyem’ Ziyafeti

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Bakan Bozdağ’a Engelli Sokak Şarkıcısından ’Türkiyem’ Ziyafeti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bölge Adliye Mahkemesi toplantısına katılmak için geldiği Antalya'da sokak şarkıcısından "Türkiyem" şarkısını dinledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bölge Adliye Mahkemesi toplantısına katılmak için geldiği Antalya'da sokak şarkıcısından "Türkiyem" şarkısını dinledi.

Antalya Valiliği ziyaretinin ardından cuma namazını kılmak için beraberinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ile birlikte yürüyerek Tekeli Mehmet Paşa Cami'ine giden Bakan Bozdağ yolda gördüğü engelli sokak şarkıcısıyla bir süre sohbet etti. Üzerinde yöresel kıyafetler bulunan sokak şarkıcısı Fatih Selek ile sohbet eden Bakan Bozdağ, sokak şarkıcısının "Bir emriniz var mı size memleketten bir şarkı çalsam" deyince Bakan Bozdağ "Memleket havası olsun" dedi.

Bunun üzerine akordiyonunu alıp oturan Tahsin Selek, Bakan Bozdağ ve beraberindekilere "Türkiyem" şarkısını çaldı. Şarkıyı başından sonuna kadar dinleyen Bakan Bozdağ, şarkının bitiminde Tahsin Selek'e bir miktar parayı tokalaşırken eline verip teşekkür ederek ayrıldı.

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