Bakan Bozdağ’dan Abd İle "Fetö Müzakeresinin Uzatılması" Talimatı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte ABD'ye giden Adalet Bakanlığı heyetinin Amerikalı muhataplarıyla Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı görüşmelerin...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte ABD'ye giden Adalet Bakanlığı heyetinin Amerikalı muhataplarıyla Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı görüşmelerin bugün de devam edeceği öğrenildi. Bozdağ, 1 gün olarak planlanan görüşmelerin gerekirse uzatılması talimatını verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte ABD'ye giden Adalet Bakanlığı heyetinin Amerikalı muhataplarıyla Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı görüşmelerin bugün de devam edeceği öğrenildi. Heyet, dün yapılan 4 saatlik müzakerenin ardından bugün de görüşmelere devam edecek. Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Faris Karak'ın başkanlık yaptığı heyet, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ile dün 4 saat süren bir görüşme yaptı. Adalet Bakanı Bozdağ, 1 gün olarak planlanan görüşmelerin gerekirse uzatılması talimatını verdi. Adalet Bakanlığı heyeti, Bozdağ'ın bu talimatının ardından görüşmelere bugün de devam etme kararı aldı. Bakanlık yetkilileri, müzakerelerin çok olumlu geçtiğini bildirdi.

Heyette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 3 savcı da yer alıyor.