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Bakan Bozdağ’dan Fetö’cü Emre Uslu’nun Tweetine Sert Cevap

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Bakan Bozdağ’dan Fetö’cü Emre Uslu’nun Tweetine Sert Cevap
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "FETÖ'nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "FETÖ'nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar. Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler ölmez, diridir, cennetliktir" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ'den firari Emre Uslu'nun Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili çirkin tweetlerini sert sözlerle eleştirdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bozdağ şu paylaşımlarda bulundu:

"FETÖ'nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar. Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete, cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir. FETÖ ve köpekleri, başkaları için cennet, cehennemde yer dağıtacaklarına, bunca haksızlık ve suçtan sonra kendilerini ne beklediğine baksınlar" paylaşımında bulundu.

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