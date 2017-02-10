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Bakan Bozdağ’dan Yargı Mensuplarına “İstinafı Öldürmeyin” Uyarısı

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Bakan Bozdağ’dan Yargı Mensuplarına “İstinafı Öldürmeyin” Uyarısı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eğer istinaf mahkemelerimiz, kendisini Yargıtay, Danıştay yerine koyarak hukuki denetimle yetinip dosyaları ona göre değerlendirirse...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eğer istinaf mahkemelerimiz, kendisini Yargıtay, Danıştay yerine koyarak hukuki denetimle yetinip dosyaları ona göre değerlendirirse o zaman istinafı başta öldürürüz" dedi.

Bakan Bekir Bozdağ, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nde düzenlenen İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada istinafın faaliyete geçişinden itibaren geçen 6 aylık süreyi ve istinafı masaya yatırmak, sorunları ve çözümleri konuşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Türk yargısında tarihi bir dönemeci oluşturan istinaf mahkemelerinin başarılı olmasının milletin beklediği adalete en güzel cevap olduğunu dile getiren Bozdağ, "İstinaflar gerçekten Türk tarihinde büyük bir yargı reformunun adıdır. Türkiye'de cumhuriyet döneminde en büyük yargı reformu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni devlette, yeni bir yargı anlayışında, mahkeme teşkilatında yaptığı reformdur. O günden bu güne yargı alanında önemli değişiklikler yapılmış, yasalar hayata geçirilmiş. En önemli değişiklik nedir derseniz, istinaf mahkemelerinin kurulmasına ilişkin yasal düzenlemelerdir. Ama en önemlisi de bu yasal düzenlemenin gereğini fiilen yapabilmektir. 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Türk yargısı cumhuriyetin başında yapılan büyük devrimden sonra ikinci tarihi reformu hayata geçirmeyi başarmıştır. Bunun adı istinaftır, bunun adı istinaf reformudur" diye konuştu.

"İstinafı öldürmeyin"

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargılamaların kısa sürede sonuçlanması, adaletin doğru tecellisi, usul ekonomisinin gereklerine uygun hareket edilmesi, Yargıtay'ın içtihat mahkemesine dönüşmesi, vatandaşın uzayan yargılamalardan olan şikayetlerin ortadan kaldırılması, istinafı Türk yargı sitemi içinde çok farklı bir yere oturtmaktadır. İstinaf mahkemeleri Türk yargı sistemi içinde sahip olduğu yasal yetki ve görevler bakımından ele alındığında Yargıtay ve Danıştaydan da daha etkin mahkemelerdir. Yargıtay, Danıştay sadece hukukilik denetimi yapacak, istinaf ise ilk derece mahkemesi olacak, pek çok imkanı olacak. İstinaf mahkemelerinin sahip olduğu yetki çok büyüktür. Hakim ve savcılarımız bu yasaların emrettiğini yerine getirin. Eğer istinaf mahkemelerimiz, kendisini Yargıtay, Danıştay yerine koyarak hukuki denetimle yetinip dosyaları ona göre değerlendirirse o zaman istinafı başta öldürürüz. Sağlıklı gelişmesinin önüne en büyük seti biz koyarız. Yargı mensupları olarak işin esası hakkında yanlış varsa kararı siz düzeltin, eksik varsa tamamlayın, ilk derece mahkemesine göndermeyin" dedi.

"İlk iz bırakanlarsınız, yol gösterici olacaksınız"

"Her gelen eksikliği tamamla diye mahal mahkemesine gönderirsek o zaman istinaf mahkemeleri yüklenen tarihi görevi layıkıyla yerine getiremezler" diyen Bakan Bozdağ, "İstinaf mahkemelerimizin yapacağı işlerin başarısı ilk başkanların, üyelerin, savcıların vazifelerini yasaların gerektirdiği şekilde yapmasına bağlıdır. Kurucu kadrolarsınız, sizden sonra gelenler bu binayı yıkamazlar, temel değişmez. Onun için temeli doğru atmak lazım. İstinafta görev yapan tüm yargı mensupları haklarıyla, liyakatıyla buradalar. Önemli adımlar atacaksınız. Zor bir görev. Önünüzden giden yok ki bakasınız. İlk iz bırakanlarsınız. Yol gösterici olacaksınız" dedi.

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