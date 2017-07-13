Bakan Çağatay Kılıç Dünya Şampiyonu Mizgin Ay’ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay'ı kutluyorum. Madalya kürsüsünde yer alan genç sporcumuzun kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde bu güzel başarıları sık sık tekrarlamalarını ümit ediyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."
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