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Bakan Çağatay Kılıç, Taha Akgül’ün Şampiyonluk Maçını İzledi

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Bakan Çağatay Kılıç, Taha Akgül’ün Şampiyonluk Maçını İzledi
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün final müsabakasını televizyondan takip etti.

Bakan Çağatay Kılıç, Taha Akgül'ün 8-2'lik skorla kazandığı şampiyonluk mücadelesini ilgiyle takip ederken, karşılaşmanın hemen ardından 5. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçimizin sevincine ortak oldu.

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutlayan Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajı da yayınladı. Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:

"Geçtiğimiz yıl Rio'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak bize gururun ve mutluluğun en büyüğünü yaşatan değerli sporcumuzu, başarılarına bir yenisini daha kattığı için gönülden tebrik ederim. Heyecanla ve ilgiyle takip ettiğim müsabakanın zaferle sonuçlanması bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarılarda emeği geçen herkesi kutlar, başarılarının devamını dilerim."

Bakan Çağatay Kılıç, Taha Akgül’ün Şampiyonluk Maçını İzledi

Bakan Çağatay Kılıç, Taha Akgül’ün Şampiyonluk Maçını İzledi

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