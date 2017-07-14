Bakan Çağatay Kılıç Yasemin Can Ve Büşra Nur Koku’yu Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10 bin metrede altın madalya...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10 bin metrede altın madalya kazanan Yasemin Can ve bronz madalya kazanan Büşra Nur Koku için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç'ın yayımladığı tebrik mesajı şöyle:

"Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10 bin metrede Altın madalya kazanan Yasemin Can ve bronz madalya kazanan Büşra Nur Koku'yu kutluyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarıların gelecekte kazanılacak büyük zaferlerin habercisi olacağına inanıyorum. Sporcularımızı ve onların başarısında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."