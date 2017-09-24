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Bakan Çavuşoğlu Abd’de Tutuklu Bulunan Sinan Narin Ve Eyüp Yıldırım’ı Ziyaret Etti

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Bakan Çavuşoğlu Abd’de Tutuklu Bulunan Sinan Narin Ve Eyüp Yıldırım’ı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Türk Konsolosluğu önünde gösteri yapan PKK'lı protestoculara şiddet uyguladıkları iddiasıyla tutuklu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Türk Konsolosluğu önünde gösteri yapan PKK'lı protestoculara şiddet uyguladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'ı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, Milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik" ifadelerini kullandı.

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