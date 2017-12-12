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Bakan Çavuşoğlu: "Abd’nin Aldığı Bu Karar Çok Güçlü Bir Şekilde Reddedilecek"

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Bakan Çavuşoğlu: "Abd’nin Aldığı Bu Karar Çok Güçlü Bir Şekilde Reddedilecek"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail yönetimi Filistinlilere zulmediyor. Biz bunlara sessiz mi kalacağız? Elbette tepkimizi göstereceğiz ve her...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail yönetimi Filistinlilere zulmediyor. Biz bunlara sessiz mi kalacağız? Elbette tepkimizi göstereceğiz ve her türlü adımı atmak için kendi aramızda da görüşürüz, yarınki zirvede de istişare ederiz ve ilişkiler konusunda geleceğe yönelik her türlü değerlendirmeyi yaparız. ABD'nin aldığı bu karar çok güçlü bir şekilde reddedilecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yarın yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına ilişkin katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Alınan karar sonrası İsrail hükümetinin tutumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda sorulan bir soruya şu cevabı verdi:

"Türkiye olarak yaptırıma karşıyız. Filistin devletini bugüne kadar tanımayan ülkeler için tanıması çağrısında bulunulacak. ABD'nin aldığı bu karar çok güçlü bir şekilde reddedilecek. İİT zirvesinden çok güçlü mesajlar çıkacak. ABD'ye hangi yaptırımları uygulayacaksınız? Biz, ABD'nin bu yanlıştan geri dönmesi çağrısında bulunacağız. En önemlisi de alınan bu karar yok hükmünde sayılacak."

Çavuşoğlu, "Bu kararla ilgili İsrail içinde bir bölünmüşlük olsa da İsrail'in açıklamalarını gördünüz. Bu açıklamalar Orta Doğu'da barış yerine kaosu tetikliyor. Biz ilişkileri normalleştirirken de İsrail bize şu soruya sormuştu: Bundan sonraki süreçte İsrail'i eleştirecek misiniz? Ben de, "Eğer İsrail uluslararası hukuku ihlal ederse, Gazze'ye saldırırsa, illegal bir şekilde Filistin'in topraklarını işgal ederse biz eleştiririz" dedim. Bu eleştirinin tonu ne olacak, Türkiye'nin tutumunun onu ne olacak? "Bizim eleştirimizin ve tutumuzun düzeyi İsrail'in saldırganlığının düzeyiyle orantılı olur" dedik. Onlar eğer aşırıya giderse ilişkileri yeniden gözden geçirmek dahil her türlü adımı değerlendiririz. Burada, ABD'nin aldığı kararın İsrail'e bir faydası yok. Bu yönetimin, bu kararın üzerine atlaması ve bu tür açıklamalar yapması son derece yanlıştır. Biz bunu kabul edemeyiz. Bir taraftan ABD karar alıyor diğer taraftan şu andaki İsrail yönetimi hemen bunun üzerine atlıyor ve adımlar atmaya başlıyor. Bunun sonucunda İsrail yönetimi Filistinlilere zulmediyor. Biz bunlara sessiz mi kalacağız? Elbette tepkimizi göstereceğiz ve her türlü adımı atmak için kendi aramızda da görüşürüz, yarınki zirvede de istişare ederiz ve ilişkiler konusunda geleceğe yönelik her türlü değerlendirmeyi yaparız" açıklamasında bulundu.

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