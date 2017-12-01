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Bakan Çavuşoğlu Abisiyle Penaltı Atışı Yaptı

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Bakan Çavuşoğlu Abisiyle Penaltı Atışı Yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde ağabeyi Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile penaltı atışı yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde ağabeyi Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile penaltı atışı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ağabeyine penaltıdan 4'ünü gole çevirmesi halinde gömlek hediye edeceğini söyledi.

Bir dizi temaslar için Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, tesislerde incelemelerde bulundu. İlk olarak altyapı takımları için yapılan suni çim sahayı inceleyen Bakan Çavuşoğlu, burada bir grup öğrenciyle sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, bir kız öğrenciyle de voleybol oynadı. Daha sonra kaleye geçen yeğeni Emirhan Çavuşoğlu'na penaltı atan Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi olan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na 5 penaltıdan 4'ünü gole çevirmesi halinde gömlek hediye edeceğini söyledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu bunun üzerine, oğlu Emirhan Çavuşoğlu'nun koruduğu kaleye kullandığı 5 penaltı atışından 4'ünü gole çevirdi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra antrenman sahasına geçerek teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Safet Susic'e "Maçlarınızı beğenerek izliyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman arkanızdayız" dedi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra tesislerden ayrıldı.

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