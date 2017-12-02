Bakan Çavuşoğlu: "Fetö’nün Amerikan Kurumlarına Ve Yargısına Nasıl Sızdığını Biliyoruz Ve Yüzüne Söylüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ'nün Amerika'da ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. FETÖ'nün Amerikan kurumlarına ve yargısına nasıl...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ'nün Amerika'da ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. FETÖ'nün Amerikan kurumlarına ve yargısına nasıl sızdığını biliyoruz ve Amerikan'ın yüzüne söylüyoruz. Arkalarından konuşmuyoruz" dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Kültür Merkezi'nin temel atma töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki en büyük gücün büyük Türk milleti olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "O nedenle bizim Türkiye olarak da çok büyümemiz lazım. Önümüze çıkan engelleri aşmamız lazım. Dik durma ise dik durma, mücadeleyse mücadele. İnandığımız bu kutlu yolculukta yol arkadaşlarımız milletimizle yürürken, bugüne kadar hiç gözümüzü kırpmadık, hiç arkamıza dönmedik ve geri adım atmadık" dedi.

"FETÖ Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış"

Birçok alanda mücadele edildiğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, "Bize karşı oynanan oyunların hepsinin farkındayız. Bugün FETÖ'nün Amerika'da ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. FETÖ'nün Amerikan kurumlarına ve yargısına nasıl sızdığını biliyoruz ve Amerikan'ın yüzüne söylüyoruz. Arkalarından konuşmuyoruz. Biz hiç kimsenin arkasından konuşmayız. FETÖ Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış. Amerikan yargısına da kongresine de her yere tüm kurumlarına sızmıştır. Legal veya illegal şekilde bu kadar açık söylüyoruz. FETÖ'yü kim kullanıyor o da ayrı bir şey. FETÖ başkasını kullanıyor, birileri bu yolda terör eylemlerinde kullanıyor mu, başkaları FETÖ'yü bu yolda mı kullanıyor. Bunu da milletimiz çok iyi biliyor ve görüyor. Bizim milletimiz her şeyi görüyor ve hiç bir şey milletimizin gözünden kaçmıyor" diye konuştu.

"Terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Bazı ülkeleri FETÖ'nün tercih ettiğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Afrika'da, Avrupa'da veya Amerika'da bu da milletimiz görüyor. Ama milletimize bir sözümüz var. İçeride olduğu gibi dünyanın her yerinde dışarıda da bu hainlerin peşini bırakmayacağız. Bu hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Bu hainler nerede olursa olsun, onları bu dünyaya dar edeceğiz. İşte şimdi tüm dünya görüyor, ne kadar tehlikeli terör örgütü olduğu. Hangi ajanlar bunları kullanıyor. Dünya görüyor bunu. Okullarını bu yüzden kapatıyorlar. Niye okullar açıyorlar. O okuldaki çocuklarla ülkelerin devletine ve kurumlarına nasıl sızdığını görüyorlar ve anlatıyoruz da. Bazı ülkelerde biz anlatmadan kendi incelemelerinde görüyorlar. Bazı ülkelerde de geç kalınmış. Mesela Kırgızistan, biz bunu söyleyince alınıyor ama bu bir vakadır. Bizimle baş başa görüşmelerinde de söylüyorlar. Biz bunlara dokunmaya kalksak bize de darbe yapar diyorlar. İşte böyle bir vahim durum. Pakistan ve diğer ülkeler bunu kadar sızmışlar. Bugün Pakistan hükümetinin karşı karşıya kaldığı sorunları görüyorsunuz. Pakistan'ı çok yakından takip ediyoruz ve orada yaşanan sorunların içinde ve arkasında FETÖ var. Geçtiğimiz dün Pakistan Dışişleri Bakanı ile sohbet etme imkanı bulduk. İşte böyle bir terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

"Bizimle dost olmak isteyen herkes Türk milletine nasıl yaklaşacağını öğrenecek"

Suriye'de ateşkes ve Irak'ta istikrar için çaba sarf ettikleri ifade eden Çavuşoğlu, "Ama şu da bilinsin ki bu bölgelerde bize yönelik oluşacak bir tehdidi yok etmek için hiçbir zaman tereddüt etmedik ve yine tereddüt etmeyiz. Türkiye'ye engel çıkarmak isteyen kim olursa olsun ister bir terör örgütü ister bir kuruluş, ister bir ülke biz bunlara mücadelemizi yaparız. Biz bunun üstesinden geliriz. Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil. Bizim derdimiz herkesle dost olmaktır. Ama bizimle dost olmak isteyen herkesle Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine nasıl yaklaşacağını öğrenecek. Öyle tepeden bakmayla dayatma anlayışıyla kimse bize gelmesin. Bir dost gibi eşit bir ortak gibi tüm meseleleri görüşmek isteyen herkesle otururuz görüşürüz" şeklinde konuştu.