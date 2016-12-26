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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı Mevkidaşı İle Görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı Mevkidaşı İle Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temalarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin geleceği ele alınırken görüşmeye daha sonra Suriye Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı Mevkidaşı İle Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı Mevkidaşı İle Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı Mevkidaşı İle Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı Mevkidaşı İle Görüştü

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