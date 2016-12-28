Bakan Çavuşoğlu, Kktc Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iki bakanın başbaşa yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iki bakanın başbaşa yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
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