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Bakan Çavuşoğlu Kktc’ye Çalışma Ziyaretinde Bulunacak

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Bakan Çavuşoğlu Kktc’ye Çalışma Ziyaretinde Bulunacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 20-21 Şubat 2017 tarihlerinde KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında başta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere KKTC yetkilileriyle temaslarda bulunacağı kaydedildi.

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